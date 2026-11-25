Hoy olvidarás tus achaques porque la gente que te acompaña consigue contagiarte con su buen ánimo.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Pondrás todo tu empeño en alcanzar la máxima eficiencia, en superarte. Tu sensibilidad, especialmente activa en estos días, hará que te sientas inclinado a participar en proyectos caritativos o de apoyo a los demás.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te mostrarás irritable en tu entorno profesional y tu estado anímico terminará cayendo por los suelos si no haces nada por remediarlo. Intenta ser más amable y cariñoso, y las cosas pueden tornarse más llevaderas y positivas para todos.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Buen día para cerrar tratos o completar los asuntos burocráticos que te están dando más complicaciones de lo normal. Encontrarás facilidades y los recursos óptimos, y te ayudará el hecho de estar muy comunicativo y despierto.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Déjate aconsejar por un buen amigo con respecto a un negocio que no te parece muy claro. Mantente alejado de todo tipo de cuestiones financieras o económicas, ya que tu fuerte serán las emociones. En este campo, todo irá sobre ruedas.
LEO (23 julio-22 agosto). Con dificultades, pero con muchas ganas conseguirás ganar una prueba, un concurso, una competición deportiva o hasta aprobar un examen. Notarás cambios en tu organismo que tal vez te pidan hacer una vida más activa.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Te verás obligado a solucionar unos problemas familiares que tienes pendientes desde hace tiempo. Tendrás que dejar todos tus asuntos resueltos para poder emplearte a fondo y sin distracciones posibles a tu nueva situación profesional.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tu afán de protección a los seres queridos puede llevarte también a un exceso de generosidad, que incluso puede ser mal entendida por mentes no tan blancas como la tuya.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Aunque tengas planes bastante avanzados para estos días, las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento ante el estado de salud de las personas mayores de la familia, pero no tienes que desesperar: tú dispones de muchas más jornadas para tus deseos.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Los Sagitario que busquen su media naranja pueden encontrar pronto lo que necesitaban para cuadrar sus vidas, y llegarán también ahora los mejores momentos para celebrar bodas; para ello será necesario cortar por lo sano con situaciones que te perjudican.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Alguien cercano a ti en tu entorno profesional te reforzará la autoestima perdida al comenzar la jornada. No le des más importancia de la que realmente tiene, ya que atraviesas momentos de gran estrés laboral, y necesitarías un descanso.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Poco a poco has ido ganando posiciones en el terreno laboral o comercial, y sigues con la buena influencia de Júpiter para todo lo relacionado con los viajes, en los que sí puedes encontrar ese puesto de trabajo que suponga un salto cualitativo de lo meramente alimenticio.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).La salud no será hoy un problema para ti, conseguirás olvidar tus achaques, bien porque desaparecen gracias a tus cuidados, bien porque la gente que te acompaña consigue contagiarte con su ánimo para la celebración.