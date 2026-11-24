El Top 3 de Miss Universo 2026 quedó conformado por las tres candidatas que lograron destacar durante las diferentes etapas del certamen y consiguieron un lugar en la recta final de la competencia.
Las representantes de sus respectivos países avanzaron a la última fase con la esperanza de conquistar la corona universal y llevarse el título de la mujer más bella del universo.
La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, tuvo una destacada participación en Miss Universo 2026, donde logró posicionarse entre las cinco mejores candidatas del certamen.
Con una destacada participación, Georgia Waddington, representante de Nueva Zelanda, consiguió el cuarto lugar de la competencia. Su elegancia, carisma y seguridad sobre el escenario le permitieron sobresalir entre las participantes.
La representante de Filipinas, Bea Millan-Windorski, se quedó con el tercer lugar de Miss Universo 2026, tras una destacada participación que la llevó hasta las últimas etapas del concurso.
Hasta la última etapa de Miss Universo 2026 llegó Clara Vegas, representante de Venezuela, quien conquistó el segundo lugar de la competencia.
La corona de Miss Universo 2026 fue para Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, quien se convirtió en la nueva reina universal gracias a su destacada participación en el certamen. Su seguridad en la pasarela, proyección escénica y habilidades de oratoria fueron aspectos que sobresalieron durante la competencia.
Miss Universo 2026 reunió a 116 candidatas de distintos países, quienes llegaron al certamen con el sueño de conquistar la corona universal y representar a sus naciones en uno de los escenarios de belleza más importantes del mundo
Detrás de cada presentación hubo meses de preparación, esfuerzo y disciplina. Las concursantes trabajaron en su pasarela, oratoria, expresión corporal y desenvolvimiento escénico, con el objetivo de ofrecer su mejor versión durante la gran noche y destacar entre las representantes de todo el mundo.
Durante el desarrollo del evento, las candidatas demostraron que no solo estaban concentradas en la competencia, sino también en disfrutar cada instante de una experiencia que representa una oportunidad única en sus vidas.
Sus sonrisas, gestos de emoción y seguridad sobre el escenario reflejaron la ilusión con la que llegaron a esta importante cita internacional.
Aunque solo una de ellas pudo llevarse la corona, las 116 participantes tuvieron la oportunidad de mostrar su talento, compartir sus historias y dejar una huella en el certamen.
Entre aplausos y muestras de cariño, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se despidió de su reinado durante la gala final de Miss Universo 2026. La mexicana vivió un momento emotivo al entregar la corona, mientras agradecía el apoyo y las muestras de afecto que recibió durante su año como reina universal.
En su despedida, expresó su gratitud por la oportunidad de representar a millones de personas y destacó que esta experiencia le dejó grandes aprendizajes, recuerdos y la satisfacción de haber cumplido uno de los sueños.