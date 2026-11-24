ARIES (21 marzo - 20 abril).La familia y las personas queridas te reclaman tiempo; nada de llevarte trabajo a casa, necesitas descansar y desconectar. Quizá sea el momento de planificar unas vacaciones en compañía de los tuyos. Te sientes bien, pero algo desanimado en general.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Júpiter se dejará ver en estos momentos en el campo de acción del trabajo de los Cáncer, que iniciarán un ciclo expansivo para romper con viejas ataduras y comenzarán a madurar decisiones e iniciativas para situase en posiciones mucho más ventajosas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Hoy el día será agotador en el trabajo y aunque te sentirás muy arropado por tus jefes, tus proyectos no serán muy acertados. En pareja estarás muy bien; aprovecha para centrarte en la persona amada. Gozarás de una sexualidad intensa y tierna.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un día muy movido, en el que, sin embargo, va a ser difícil que hagas algo provechoso. En general tendrás mucho desgaste de energía para unos resultados poco positivos. Mal día para emprender nuevos caminos empresariales.
LEO (23 julio-22 agosto). En el terreno laboral tendrás que andarte con ojo y cautela porque las traiciones estarán por todos lados. Mide tus acciones y extrema las precauciones sobre todo en la segunda mitad del día. Tu vida sentimental está pidiendo a gritos un cambio.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Necesitarás una carta de libertad expresa si quieres tomar iniciativas fantasiosas en el terreno sentimental y no causar problemas, porque hasta te ocupabas de la parte más aburrida de la relación, la de controlar los aspectos materiales.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Día muy bueno para las relaciones laborales; si estás buscando trabajo o aspiras a un ascenso, es el momento que esperabas. En cuanto a tu estado físico, deberás prestar más atención y preocuparte en acudir a un médico.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Necesitarás, y obtendrás, el apoyo de la familia para una alimentación más sana y la posibilidad de practicar algún deporte que mejore tu tono muscular; todo ello se completará de forma ideal con la llegada del buen tiempo.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Tendrás que poner mucho de tu parte para salir indemne de los exámenes o pruebas que tienes a la vista. No dejes todo en manos de la suerte porque te puedes llevar una sorpresa desagradable. Si te has excedido en las salidas últimamente, pueden pasarte factura.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Ten cuidado con la manera de administrar los ahorros de que dispones, en los próximos días podrías tener gastos imprevistos que te sorprendan y a los que tendrás que hacer frente de inmediato.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Tienes que disponer de toda tu diplomacia para intentar quedar bien con todo el mundo en tu trabajo. En tu actual posición te estás jugando constantemente tu prestigio y respeto para finalmente ser valorado como realmente mereces.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Si tienes una relación de pareja estable, no descartes problemas con tu familia, ya que de alguna forma se entrometen demasiado en lo que hacéis, y te verás obligado a poner unas barreras muy claras entre tu vida y la suya.