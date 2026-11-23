Edwin Solani - El delantero hondureño reconoció que su contrato en Platense está por finalizar y que todavía no tiene definido dónde continuará su carrera. “Me quedo sin contrato, eso lo dejo en manos de Dios. No puedo adelantar si me voy o me quedo, no sé lo que vaya a pasar. De mi parte, estar enfocado en estos últimos dos partidos y cerrar de la mejor manera”, declaró.