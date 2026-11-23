El presidente Nasry Asfura se refirió este lunes a los avances de su Gobierno en materia económica, transporte, salud y seguridad, durante una conferencia de prensa ofrecida en San Pedro Sula, luego de participar en la entrega de maquinaria a varios municipios del país.
Uno de los temas abordados fue el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2027, que, según informó, ya fue remitido al Congreso Nacional para su socialización, dictamen y posterior aprobación. El mandatario afirmó que la intención es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y ampliar su alcance entre la población.
“Lo que andamos buscando es la mayor eficiencia en estos presupuestos, que llegue a más hondureños para resolver sus problemas”, expresó Asfura.
En cuanto al transporte público, el gobernante aseguró que el Gobierno ya realizó el pago del subsidio correspondiente hasta agosto y que actualmente se procesa el desembolso de septiembre. Detalló que la transferencia mensual oscila entre 140 y 156 millones de lempiras y sostuvo que existen recursos para cumplir con estas obligaciones.
“Hemos cumplido, hemos reducido los atrasos”, manifestó el presidente al referirse a los compromisos con el sector transporte.
Sobre los combustibles, Asfura señaló que los precios han registrado reducciones y expresó que el Gobierno espera que esa tendencia continúe. También mencionó la Ley de Justicia Energética, aprobada por el Congreso Nacional, como una de las medidas encaminadas a atender los problemas del sector eléctrico y buscar la estabilización del servicio.
En el área sanitaria, el mandatario informó que su administración continúa gestionando el pago de indemnizaciones, salarios y otros derechos laborales pendientes de médicos y personal administrativo de hospitales. Según indicó, la planilla fue cumplida el pasado 20 de noviembre y se mantienen mesas técnicas ampliadas para abordar las obligaciones restantes.
Asfura detalló que se han desembolsado alrededor de 495 millones de lempiras en concepto de pagos a trabajadores despedidos del sector salud y que se gestionan otros 570 millones de lempiras para cubrir compromisos pendientes.
En materia de seguridad, el presidente reafirmó que su administración busca fortalecer las acciones contra el crimen organizado y adelantó que en los próximos días se anunciarán nuevas medidas. Sin embargo, durante su comparecencia no detalló en qué consistirán esas acciones.
“Todos estamos decididos con un solo fin, darle seguridad a cada hondureño, protegerlo, darles tranquilidad”, afirmó.
Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de que Honduras vuelva a acceder a un compacto de la Cuenta del Desafío del Milenio. Asfura explicó que el Gobierno trabaja en mejorar los indicadores que se toman en cuenta para optar a este mecanismo de cooperación.
“Estamos tratando de que los indicadores mejoren para poder tener la oportunidad de ser beneficiados con la ayuda de la Cuenta del Milenio”, expresó.