Uno de los temas abordados fue el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2027, que, según informó, ya fue remitido al Congreso Nacional para su socialización, dictamen y posterior aprobación. El mandatario afirmó que la intención es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y ampliar su alcance entre la población.