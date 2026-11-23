Vivirás y disfrutarás acontecimientos que romperán de una vez por todas con la rutina.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Descansaste convenientemente y estás a tope de energías. Lo más aconsejable en un día como hoy es que canalices esta fuerza hacia actividades lúdicas relacionadas con el deporte. Lo pasarás bien y cultivarás también el cuerpo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te aguardan buenas sorpresas en esta semana que inicias. Si mantienes la ilusión y sabes rodearte de los que realmente te aprecian, lograrás extraordinarios resultados en el plano profesional.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Aunque la semana se presenta muy prometedora, tú podrías sentirte algo triste por problemas sentimentales que te costarán resolver. Se vislumbran cambios en la empresa que pueden beneficiarte y afianzar tu futuro.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás que echar mano de toda tu capacidad para las relaciones públicas y conectar con un grupo de personas para trabajos en equipo y mostrarte además generoso con tus compañeros para conseguir que sumen tus energías a las tuyas.
LEO (23 julio-22 agosto). Te van a proponer un negocio o inversión y deberás tener las alarmas conectadas porque puede ser algo arriesgado. Antes de tomar decisiones y embarcarte, intenta tener las cosas muy claras. Estarás ilusionado con un viaje en pareja.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).No te traerá a cuenta entrar en confrontación con amigos o compañeros porque las jugadas no serán limpias y acabarás enredados en juegos de mentiras que no te llevarán a ningún lugar agradable.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Las tensiones en el trabajo te perjudicarán durante todo el día y tendrás que recurrir a alguna maniobra de relajación urgente. Presta más atención a lo que hacen tus hijos para evitar futuras discusiones. Vigila los imprevistos en tus compras diarias.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Las tensiones acumuladas en los últimos días producirán en ti un desgaste nervioso que repercutirá en tu forma física. Los planes para hoy pueden verse alterados por ello, aunque te vendrá bien dar largos paseos.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Diseña tu propia agenda para el día de hoy. No estés pendiente de terceras personas para organizar tus propios asuntos, o es posible que te lleves una pequeña decepción. Tu estabilidad emocional y financiera te lo permitirá.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Deberás superar nuevas pruebas en tu camino de estabilización profesional, pero para ello tendrás que apostar fuerte por tu propio esfuerzo, no te valdrá a acudir a las buenas relaciones sociales que has conseguido últimamente.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Se buscan cabezas de turco a tu alrededor y tendrás que estar ojo avizor si no quieres cargar con culpas de otros. A veces la mejor defensa es un buen ataque, tendrás que ir afinando estrategias.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Conseguirás poco a poco una sensación de fortaleza y seguridad, siempre que hayas tenido el valor de dar el paso hacia la renovación, de lo contrario las presiones de tu entorno te causarán muchos quebraderos de cabeza.