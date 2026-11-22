Tegucigalpa, Honduras. Para este domingo 22 de noviembre, el último registro disponible en la serie diaria consultada del BCH corresponde al viernes 20 de noviembre de 2026. Ese día, el dólar se cotizó en L26.9134 para la compra y L27.0480 para la venta. En comparación con el jueves 19 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9123 y la venta en L27.0469, ambas cotizaciones registraron un incremento de L0.0011. Esto representa un ligero aumento del dólar frente al lempira.

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El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en moneda extranjera.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cómo se calcula el precio del dólar?