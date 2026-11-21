San Pedro Sula. Los precios de los combustibles en Honduras experimentarán una nueva rebaja generalizada a partir del próximo lunes 23 de noviembre de 2026, según la estructura oficial divulgada por la Secretaría de Energía (SEN).

Las disminuciones más significativas de la semana corresponden a las gasolinas y al queroseno, con reducciones superiores a los cinco lempiras por galón tanto en el Distrito Central como en la zona norte del país.