San Pedro Sula. Los precios de los combustibles en Honduras experimentarán una nueva rebaja generalizada a partir del próximo lunes 23 de noviembre de 2026, según la estructura oficial divulgada por la Secretaría de Energía (SEN).
Las disminuciones más significativas de la semana corresponden a las gasolinas y al queroseno, con reducciones superiores a los cinco lempiras por galón tanto en el Distrito Central como en la zona norte del país.
En Tegucigalpa, la gasolina Súper bajará 5.48 lempiras, ubicándose en 137.43 lempiras por galón. La Regular descenderá 5.24 lempiras para cotizarse en 122.81 lempiras, mientras que el Diésel tendrá una rebaja de 0.83 lempiras, fijando su nuevo valor en 152.70 lempiras. Por su parte, el Queroseno caerá 5.89 lempiras hasta situarse en 140.80 lempiras, y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular disminuirá 0.81 lempiras, pasando a costar 63.08 lempiras.
En San Pedro Sula, la gasolina Súper reflejará un descuento de 5.30 lempiras para venderse a 132.24 lempiras el galón. La Regular bajará 5.07 lempiras, quedando en 117.63 lempiras, y el Diésel registrará una reducción de 1.76 lempiras, alcanzando un precio de 147.44 lempiras. Asimismo, el Queroseno bajará 5.72 lempiras para ubicarse en 135.54 lempiras, y el GLP vehicular retrocederá 0.81 lempiras, quedando en 59.07 lempiras.
En cuanto al cilindro de GLP doméstico de 25 libras, el Gobierno mantendrá congelado su precio al consumidor final en 249.62 lempiras en la capital y en 228.47 lempiras en San Pedro Sula, absorbiendo mediante subsidio 93.36 y 90.88 lempiras por unidad, respectivamente.