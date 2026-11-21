Sinaloa, México. Las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron un importante golpe a una estructura del narcotráfico tras capturar a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que la detención se produjo durante un operativo de fuerzas especiales en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa.
Junto a Meza Flores también fueron arrestados otros dos hombres presuntamente vinculados con la organización criminal: Germán N., alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José N., identificado por las autoridades como supuesto operador financiero del grupo.
Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo.(a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I.La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente:Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención.Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas.Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional— @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026
De acuerdo con el informe oficial, las capturas fueron posibles mediante labores de inteligencia y el intercambio de información con autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
¿Por qué el FBI buscaba a “El Chapo Isidro”?
Fausto Isidro Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI desde el 4 de febrero de 2025, debido a su presunta participación en actividades del narcotráfico internacional.
Las autoridades estadounidenses lo identifican como supuesto dirigente de una organización criminal transnacional vinculada con el envío de drogas hacia territorio estadounidense.
Por información que permitiera dar con su paradero y concretar su captura, el FBI ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares.
Bloqueos en municipios
Sin embargo, las detenciones también estuvieron acompañadas de incidentes en distintas zonas de Sinaloa.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, después del despliegue de seguridad, se reportaron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, situación que ocasionó dificultades para la circulación vehicular en diferentes vías de comunicación.
Los acontecimientos generaron afectaciones en la movilidad de estas localidades, mientras las autoridades daban seguimiento a los incidentes registrados tras la operación.