Según ha informado el periodista Melchor Ruiz en 'Deportes COPE', la intención del Real Madrid es ejecutar la opción de recompra de 80 millones de euros que conserva sobre el futbolista. Una operación que permitiría al club recuperar a uno de los grandes talentos surgidos de su cantera y que responde a una idea que la entidad ya manejaba anteriormente.