Real Madrid tendría decidido realizar un movimiento millonario en el mercado de fichajes para fichar a su nuevo 'galáctico'. Florentino Pérez quiere dar un golpe sobre la mesa en 2027.
El club blanco buscar sorprender a todos en el mercado de fichajes con un objetivo claro que tiene Florentino Pérez entre sus manos: el 'heredero' de Messi en el Santiago Bernabéu.
Y es que el Real Madrid ya tiene marcada una de sus prioridades para el próximo mercado de verano y es recuperar a un futbolista que ilusiona mucho al madridismo verlo vestido de blanco.
Real Madrid quiere fichar al mediocampista argentino Nico Paz, quien continúa creciendo en el Como de Cesc Fàbregas en la Serie A de Italia.
El centrocampista argentino vuelve a aparecer en los planes de futuro del conjunto blanco, que estaría dispuesto a realizar una importante inversión para asegurar su regreso al Santiago Bernabéu.
Según ha informado el periodista Melchor Ruiz en 'Deportes COPE', la intención del Real Madrid es ejecutar la opción de recompra de 80 millones de euros que conserva sobre el futbolista. Una operación que permitiría al club recuperar a uno de los grandes talentos surgidos de su cantera y que responde a una idea que la entidad ya manejaba anteriormente.
Florentino Pérez quiere hacerse con Nico Paz, de 22 años y cuya tasación actual alcanza los 120 millones, para reforzar la medular del equipo madridista, algo que ya intentó el pasado verano sin éxito, puesto que el propio futbolista prefirió seguir una campaña más en el conjunto italiano para evolucionar.
Según se informa en España, la decisión del Real Madrid ya es definitiva para fichar a Nico Paz y el Como ya ha sido notificado.
La situación fue diferente durante el último mercado estival. Aunque el Real Madrid ya contemplaba recuperar al centrocampista, fue el propio futbolista quien solicitó permanecer una temporada más en el Como para continuar con su desarrollo y disponer de mayor protagonismo sobre el terreno de juego.
El conjunto blanco respetó su decisión y permitió que siguiera creciendo en Italia bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, una figura importante en su evolución. Su continuidad también estuvo acompañada de una operación económica relevante entre ambos clubes.
El pasado verano, el Como desembolsó 60 millones de euros para adquirir el 50% de los derechos que todavía conservaba el Real Madrid. El club italiano ya había pagado seis millones en 2024 para hacerse con los servicios del argentino.
Pese a desprenderse de ese porcentaje, el Real Madrid se aseguró una vía para recuperar al jugador mediante una opción de recompra fijada en 80 millones de euros, que ahora pretende ejecutar durante el próximo verano.
Formado en las categorías inferiores del conjunto blanco desde 2016, Nico Paz llegó a debutar y marcar con el primer equipo del Real Madrid antes de emprender su aventura en Italia. Su crecimiento en el Como ha sido espectacular.
Después de firmar 12 goles en la Serie A durante la pasada temporada, el argentino acumula seis tantos y ocho asistencias en 14 partidos oficiales con el Como en el presente curso. Especialmente destacado está siendo su rendimiento en la Champions League, donde suma tres goles y cinco asistencias en cuatro encuentros.
La evolución de Nico Paz también se ha trasladado a la Selección Argentina, donde Lionel Scaloni le ha dado cada vez más protagonismo y en el país sudamericano lo consideran como el heredero al 10 de Messi.
El centrocampista participó en el Mundial de 2026 y se está consolidando como una de las nuevas referencias ofensivas de la Albiceleste. En su última aparición, el pasado 17 de noviembre, firmó un doblete en la goleada ante Costa Rica (7-0) y ya acumula seis goles con la absoluta.
Nico Paz no es el único futbolista del Como que sigue de cerca el Real Madrid. El club blanco también contempla recuperar a Jacobo Ramón, otro canterano que está creciendo a las órdenes de Cesc Fàbregas. El central, que también prefirió continuar en Italia el pasado verano para seguir sumando minutos, cuenta con una opción de recompra de nueve millones de euros para 2027.
Más allá de la intención de recuperar a Nico Paz, el Real Madrid tendría que resolver una cuestión importante: qué lugar ocuparía el argentino dentro del plantel. La reciente renovación de Arda Güler hasta junio de 2032 refuerza la competencia por los espacios en la zona de creación, aunque ambos futbolistas podrían compartir equipo.
Por ahora, el Real Madrid tendría la ventaja contractual para intentar recuperar a Nico Paz, pero su decisión y las garantías de continuidad que pueda ofrecerle el proyecto deportivo serían factores determinantes para definir su futuro.