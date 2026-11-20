En imágenes así se vivió el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Ascenso entre Palestino y Victoria en el estadio Rubén Deras de Choloma. Hasta cuatro invitados de lujo y las bellezas que siguen a los jaibos.
Hermosa fiesta se vivió esta tarde en el Estadio Rubén Deras, cuando el Palestino recibió al Victoria por la vuelta de los cuartos de final.
Los hinchas del conjunto jaibo hicieron el viaje desde La Ceiba hasta Choloma, para disfrutar de los cuartos de final de vuelta.
La bandera del conjunto Victoria se hizo presente en el Estadio Rubén Deras. Los jaibos apoyaron con todo al equipo blanquiazul.
La afición del Palestino dijo presente en el recinto cholomeño. El partido arrancó a las 2 de la tarde en el Estadio Rubén Deras.
Una bonita postal captada por el lente de Diario LA PRENSA. La rivalidad solo se deja para los noventa minutos del compromiso.
Las bellas hinchas del Victoria se hicieron presentes en el Estadio Rubén Deras. Ella siempre roba suspiros en todos los recintos del país.
La afición del Palestino dando el ejemplo. Se vivió una auténtica fiesta de cuartos de final en Choloma.
Un abrazo muy familiar entre los aficionados del Victoria que asistieron para ver los cuartos de final de vuelta.
Palestino vivió con mucha euforia el encuentro ante Victoria, que dio un boleto para las semifinales del torneo Apertura de la Liga Nacional.
¡HERMOSA CAMINATA! La hinchada del Palestino hizo una entrada descomunal en el Estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés.
Ella hizo el viaje para ver a su querido Victoria en el Estadio Rubén Deras. El conjunto jaibo no jugó solo en el recinto cholomeño.
El derroche de bellezas que se vio en el Estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés.
La bella muñeca del Victoria robó miradas en el Estadio Rubén Deras por la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura. Ella es fiel hincha del equipo ceibeño. Los acompaña a todos los estadios.
Los tres árbitros que impartieron justicia en el partido entre Victoria-Palestino en el Rubén Deras.
Palestino y Victoria protagonizaron una llave entretenida en los cuartos de final de la Liga de Ascenso.
Los equipos titulares de Palestino y Victoria posando antes del inicio del partido en el estadio Rubén Deras de Choloma.
Julio César 'Rambo' de León se dio un relax en las graderías del Estadio Rubén Deras. El exmediocampista de la Bicolor Hondureña hizo el viaje de La Ceiba a Choloma. Actualmente, es el técnico de reservas.
Nixon Cruz, futbolista del Real España, fue otro de los "invitados" de lujo que tuvo el Palestino vs Victoria en el Estadio Rubén Deras de Choloma. El jugador llegó con su novia.
Alexy Vega, futbolista del Marathón, asistió al Rubén Deras para disfrutar del Palestino vs Victoria.
Iván 'Chino' López fue otro de los personajes que asistió a ver el partido de la Segunda División.
José Fúnez apareció desde el punto penal y engañó al guardameta Harold Fonseca para establecer el 1-0 del Palestino en el partido de vuelta.
Palestino consiguió celebrar frente a su afición, pero todavía necesitaba otra anotación para igualar el marcador global y llevar la definición a los tiempos extras.
Finalmente, el Victoria resistió los últimos minutos y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Ascenso.
Los jugadores del Victoria celebraron la sufrida clasificación a semifinales de la Liga de Ascenso.
La hinchada del Victoria festejó con todo el pase a semifinales. Ahora podrían enfrentar al Vida, su máximo rival en Honduras.
Victoria perdió uno a cero ante Palestino, pero avanzó 2-1 en el marcador global en los cuartos de final.
Este aficionado que sigue al Victoria a todos lados se quitó la camiseta para celebrar el pase a semifinales.
El lente de Diario LA PRENSA captó la emoción de los aficionados del Victoria tras el pitazo final de James Salinas.