La investigación por presunta violación continúa abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Derbez obtuvo un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra en abril; no obstante, esa resolución no equivale a una absolución ni establece que sea inocente o culpable de los hechos denunciados. En declaraciones a "El Universal", el abogado defensor del actor, Enrique González Casanova, sostuvo que un juez de distrito consideró inconstitucional la orden de captura porque, según explicó, no se valoraron las pruebas presentadas por la defensa. El litigante también cuestionó la comunicación pública de la Fiscalía sobre el expediente y aseguró que ofreció una versión incompleta del procedimiento. Además, confirmó que el Ministerio Público interpuso un recurso de revisión contra el amparo, por lo que un Tribunal Colegiado de Circuito deberá analizar la resolución y determinar los siguientes pasos legales.