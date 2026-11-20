El actor mexicano Vadhir Derbez rompió el silencio sobre la investigación por presunta violación que enfrenta y aseguró que recibió una exigencia de 350 mil dólares para evitar que se hiciera pública la carpeta del caso. Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, sostuvo que no accedió al supuesto pago y denunció presuntas irregularidades en el manejo de la información.
El hijo del comediante Eugenio Derbez explicó que ha intentado encaminar el asunto por las vías legales, con la presentación de pruebas que, según su versión, demostrarían que no participó en los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, manifestó su inconformidad por la difusión del expediente y las versiones que han circulado en distintos medios.
"Llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió, yo he querido llevar esto ante la ley como debe de ser, en los juzgados; lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras y ha salido todo esto en medios, se ha vuelto todo un circo", declaró.
Durante la conversación, el intérprete también cuestionó la exposición mediática que ha tenido el proceso y señaló que su intención nunca ha sido protagonizar controversias públicas. Afirmó que ha procurado desarrollar su carrera a través del trabajo y que el constante flujo de versiones sobre el caso le ha generado desgaste.
"A mí no me gusta verme envuelto en escándalos en cosas así, yo he sido una persona que siempre he construido mi carrera a base de trabajo, de hacer las cosas bien, en este caso lamentablemente estoy muy harto de ver cómo hay tanta especulación", expresó.
Derbez consideró que su decisión de no hablar continuamente sobre la investigación ha permitido que surjan interpretaciones y relatos que, a su juicio, no corresponden con lo ocurrido. También pidió tomar en cuenta la gravedad de las acusaciones y evitar que el asunto se convierta únicamente en un tema de espectáculo.
Uno de los señalamientos más delicados de la entrevista fue el supuesto requerimiento económico. El actor afirmó que le solicitaron 350 mil dólares para impedir que la carpeta de investigación saliera a la luz y que, después de negarse, comenzaron a producirse movimientos irregulares dentro de la Fiscalía. Según relató, alguien habría filtrado el expediente a medios de comunicación con la intención de obtener dinero. Situó estos acontecimientos alrededor de abril.
El artista, de 35 años, también manifestó su preocupación por la imagen que, asegura, se ha construido alrededor de su persona a raíz de la controversia. "Se está pintando una narrativa como si yo fuera un agresor sexual serial que me vuela la cabeza", dijo. Añadió que espera que las autoridades esclarezcan los hechos y que el procedimiento permita resolver las acusaciones.
"Que salga la verdad, que se pueda limpiar mi nombre de alguna manera, pero insisto, la prensa últimamente siento que están haciendo un circo de esto y se me hace lamentable", concluyó, al reiterar que su intención es que el asunto se resuelva en los tribunales.
La investigación por presunta violación continúa abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Derbez obtuvo un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida en su contra en abril; no obstante, esa resolución no equivale a una absolución ni establece que sea inocente o culpable de los hechos denunciados. En declaraciones a "El Universal", el abogado defensor del actor, Enrique González Casanova, sostuvo que un juez de distrito consideró inconstitucional la orden de captura porque, según explicó, no se valoraron las pruebas presentadas por la defensa. El litigante también cuestionó la comunicación pública de la Fiscalía sobre el expediente y aseguró que ofreció una versión incompleta del procedimiento. Además, confirmó que el Ministerio Público interpuso un recurso de revisión contra el amparo, por lo que un Tribunal Colegiado de Circuito deberá analizar la resolución y determinar los siguientes pasos legales.