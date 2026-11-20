Las autoridades decomisaron la mañana de este viernes varios bienes a Kensy Ivette García Torres, alias “La Muñeca de la Mafia", durante un allanamiento en San Pedro Sula, Cortés. La hondureña cumplió una condena en Estados Unidos por lavado de dinero.
La Policía Nacional informó que el decomiso se efectuó durante un allanamiento de morada con orden judicial en una residencia ubicada en la residencial Quebrada El Portal, donde fue capturada Kensy Torres, de 44 años.
Entre los bienes asegurados figura una camioneta Ford Explorer XLT, color blanco y sin placas. También decomisaron un iPhone, una tableta iPad, una computadora Mac y documentación.
Kensy Ivette García Torres fue detenida tras una orden de captura pendiente, al ser señalada como sospechosa del delito de lavado de activos.
La operación fue ejecutada por personal del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público (3.er BPMOP), en apoyo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), según el informe policial.
Tras su captura, Kensy Torres fue trasladada hacia Tegucigalpa, Francisco Morazán, donde será puesta a disposición del Juzgado con Jurisdicción Nacional para continuar el proceso legal correspondiente.
La sampedrana cuenta con formación en Administración de Empresas. Según los antecedentes recopilados, tuvo actividades comerciales vinculadas con la exportación de café, mariscos y el sector hotelero.
Su nombre trascendió públicamente el 7 de marzo de 2022, cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) la arrestaron en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, antes de que abordara un vuelo con destino a Honduras.
En Estados Unidos, Kensy Torres admitió mediante un acuerdo de culpabilidad ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida haber participado en una conspiración para lavar más de 1.8 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre 2018 y 2019. Por esa actividad habría recibido comisiones superiores a los 121,000 dólares.
Por ese caso fue sentenciada a 37 meses de prisión en una cárcel federal de mujeres en Aliceville, Alabama. Cumplió 33 meses de reclusión antes de salir de custodia en octubre de 2024 y posteriormente fue deportada a Honduras en diciembre de ese año.
Tras regresar al país, García Torres ofreció entrevistas en las que aseguró que ya había pagado por su error y rechazó haber cometido delitos en territorio hondureño.
Ahora, la nueva orden de captura por supuesto lavado de activos la coloca nuevamente ante la justicia hondureña. Las autoridades continuarán el procedimiento judicial para determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, mientras los bienes decomisados forman parte de las diligencias del caso.
Tras regresar al país, Kensy Torres ofreció entrevistas en las que aseguró que ya había pagado por su error y rechazó haber cometido delitos en territorio hondureño.