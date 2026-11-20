En Estados Unidos, Kensy Torres admitió mediante un acuerdo de culpabilidad ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida haber participado en una conspiración para lavar más de 1.8 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre 2018 y 2019. Por esa actividad habría recibido comisiones superiores a los 121,000 dólares.

Por ese caso fue sentenciada a 37 meses de prisión en una cárcel federal de mujeres en Aliceville, Alabama. Cumplió 33 meses de reclusión antes de salir de custodia en octubre de 2024 y posteriormente fue deportada a Honduras en diciembre de ese año.

Tras regresar al país, García Torres ofreció entrevistas en las que aseguró que ya había pagado por su error y rechazó haber cometido delitos en territorio hondureño.

Ahora, la nueva orden de captura por supuesto lavado de activos la coloca nuevamente ante la justicia hondureña. Las autoridades continuarán el procedimiento judicial para determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, mientras los bienes decomisados forman parte de las diligencias del caso.