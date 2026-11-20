Junta Directiva de OSOVI junto a los finalistas de la decimotercera edición del Premio Quetglas 2026.
Ramiro Ocasio, de FEIH Foundation; Patricia Scarpatetti, de Fundación Yo Quiero Ser; y William DeJong y Charles Newman, de SCW – Schools for Children of the World; fueron los tres finalistas del Premio Quetglas 2026.
El grupo Más Música Más Esperanza deleitó a los presentes previo a la entrega de los premios a los finalistas.
Christa Hepburn y Carolina Ibrahim
El padre Fausto Henríquez, presidente de la Junta Directiva de OSOVI, durante su palabras en el evento. Agradeció a Dios por esta nueva edición y motivó a los presentes a continuar el legado del padre Antonio Quetglas dando amor y siendo solidarios con quienes más lo necesitan.
Felipe Ballester Molina y Johana Zaldivar
Alcira Rodríguez, Gabriela Fernández y Betsabé Gómez
Alba Fernández, Blanca López, Lesy Amador y Alejandra Laguna
Mientras los asistentes disfrutaban del coctel, un músico hondureño interpretó varias piezas musicales con su saxofón.
Rafael y Patricia Flores
Claudia y Juan Carlos Rivera
Juan Borjas, Melissa y Carlos Madero
Douglas y Karen Munguía
Padre Fausto Henríquez, Johana Zaldivar y padre Jesús Palao
Carlos López, Sucy Fuentes, Douglas Munguía, Karen Munguía, Kenia Herrera y Helio Meza
Allan Reinoso, Emilio Flores, Yulissa Tercero, Allan Lorenzana y Rodrigo Arriaza
Susy Tróchez, Álex Canahuati y María Teresa Quesada
José Nuñez, Berta Mejía y Glenda Morán
Heber Flores e Irene Cáceres
Sarahí Rivera, Madelyn Leiva, Tony Rivera y Yeny Flores
Rolando Ferrera y Orfa de Zelaya
Alma Cruz y Mayra Casiano
Juan Maradiaga y Joseet Ordóñez
Cinthia y Edward Bardales
Eduardo Peña y Carol Rosa
Manuel Varela y Maritza Iriarte
Marta Elena y Ángel Mena
Bryan y Ruth Blanco