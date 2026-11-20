Recuperarás pronto el humor perdido. Sé siempre positivo.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Es un momento muy importante a nivel social en tu vida y esto es positivo si no tienes una relación de pareja estable porque las oportunidades podrían surgir en cualquier momento.
TAURO (21 abril - 20 mayo).Te conquistará hoy la indolencia, la despreocupación será tu seña distintiva, pero cuida de que no afecte a tus intereses principales, solo a los secundarios, y sobre todo no dejes que se alargue mucho en el tiempo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Te tocará disfrutar en algún momento próximo, no desesperes si los últimos días no has tenido la suerte de vivir en plenitud, no siempre se puede estar a la altura de las expectativas, es cuestión de sembrar ahora para recoger.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Se te acumularán planes para el fin de semana y tendrás que decidir tarde o temprano qué es lo que quieres hacer y con quién quieres disfrutar de tus días libres. Es posible que decidas en función de intereses económicos más que personales.
LEO (23 julio-22 agosto). Te va a apetecer lanzarte a nuevas aventuras profesionales para promocionarte o descubrir vocaciones desconocidas. Ojo con los préstamos o inversiones, que no es el día indicado. Espera al menos unas semanas, para afianzar estructuras más sólidas para las gestiones económicas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Los nacidos bajo el signo de Virgo tendrán un excelente día para los asuntos del dinero, con algún ingreso imprevisto que ayudará a cuadrar las cuentas de estos días de gastos imprevistos. En cualquier caso, conviene moderación en el gasto.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Hoy los demás recibirás perfectamente el halo de armonía y sensualidad que desprendes. Recibirás muchas ofertas de todo tipo, para las más diversas actividades, pero posiblemente sólo te apetecerá centrarte en una persona.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Tienes que estudiar determinadas decisiones en relación con tu economía, porque si sigues aplazándolas la zozobra acabará con tu buen humor, ya que de lo que decidas pueden inferirse cambios en el futuro inmediato.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Debes implicarte más en el trabajo si quieres lograr una mejora en la economía diaria. Sacrifica algo de tu tiempo libre para encontrar ingresos extraordinarios que te ayuden a paliar la situación.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Se te abrirán posibilidades esta temporada, tal vez desde hoy mismo, de cumplir finalmente con los planes que tienes para tu casa, ya sea para reformarla o para dar el salto a una mejor. La jornada será muy proclive a buenos contactos en este sentido.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Jornada de estudio y análisis profundos. Tendrás que estar muy atento al detalle porque puedes pasar por alto algo importante para tus intereses. Hay muchas posibilidades de romance e incluso, de compromiso o boda. Continúa con los buenos hábitos alimenticios.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).Si pasas una buena racha con tu pareja, la situación te servirá para afianzarte en determinados círculos sociales que te son muy interesantes de cara a tus intereses profesionales o de negocios. Aprovecha hoy las oportunidades.