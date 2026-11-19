¿Qué le dio a Pattinson la ventaja sobre los demás candidatos durante la audición para Bond? «La primera cualidad es que necesito creer que este hombre es un asesino, porque más que un espía, Bond es un asesino», explicó Villeneuve al referirse a las características que buscaba en su protagonista. «Necesito esa ira reflejada en la mirada. No todos la tienen».