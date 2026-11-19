En los días previos al anuncio oficial de Robert Pattinson como el nuevo James Bond, Denis Villeneuve concedió una entrevista a la revista GQ, en la que explicó cuáles eran las cualidades más importantes que buscaba en el actor que interpretaría al agente 007. El director de «Dune» y «Blade Runner 2049» estará al frente de Bond 26, producción de Amazon MGM.
«Al final, la verdad es que, independientemente de a quién elija, habrá quienes se entusiasmen y quienes se decepcionen», dijo Villeneuve sobre la búsqueda del actor para interpretar a Bond.
Según los informes, el proceso incluyó nombres como Callum Turner, Josh O'Connor, Nicholas Hoult y Jack Lowden, antes de que Robert Pattinson, estrella de «Dune: Parte 3», dirigida por el propio Villeneuve, consiguiera el papel.
¿Qué le dio a Pattinson la ventaja sobre los demás candidatos durante la audición para Bond? «La primera cualidad es que necesito creer que este hombre es un asesino, porque más que un espía, Bond es un asesino», explicó Villeneuve al referirse a las características que buscaba en su protagonista. «Necesito esa ira reflejada en la mirada. No todos la tienen».
«Necesito a alguien con ese estilo descarado y sin complejos, alguien que, al entrar en una habitación, haga girar todo a su alrededor; un carisma arrollador y una sensualidad que atraiga a la gente... Alguien con humor negro, que disfrute metiéndose en líos y que no tenga miedo de ensuciarse las manos», continuó el director.
«Necesito a alguien fuerte, musculoso, con mucha presencia. Y, por supuesto, alguien con una profunda inteligencia en la mirada, alguien que siempre vaya un paso por delante», añadió.
Pattinson cumplía, según el planteamiento de la información, con los requisitos que Villeneuve buscaba para su versión de James Bond. Tras conocerse la noticia de su elección, el director emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento a los actores que participaron en el proyecto.
«Estábamos rodeados de un talento extraordinario, pero solo puede haber un 007», añadió Villeneuve. «Me llena de alegría darle la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. ¡Estoy deseando empezar!».
Villeneuve y Pattinson comenzarán el rodaje de Bond 26 en algún momento de 2027.