Trabajó bajo la dirección de Roman Polanski en el thriller político The Ghost Writer (El escritor fantasma, 2010). También protagonizó cintas de acción como The November Man (2014) y The Foreigner (El extranjero, 2017) junto a Jackie Chan. También, dio vida al héroe Doctor Fate en Black Adam (2022) para DC Comics y al centauro Quirón en Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010).