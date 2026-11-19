El actor irlandés Pierce Brosnan ha dado la bienvenida a la familia Bond al británico Robert Pattinson, recién elegido para encarnar al mítico agente secreto, y considera que va a estar "magnífico".
"Querido Robert: Bienvenido al universo Bond. Vas a estar magnífico", le dice en un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que ha colgado también una imagen de Pattinson ya caracterizado en su futuro papel.
Brosnan dijo guardar "muy buenos recuerdos" del tiempo que ambos compartieron en el rodaje de 'Remember Me' ('Recuérdame'), de Allen Coulter que estrenaron en 2010. Brosnan interpretó al padre del personaje de Robert.
"Ha sido una alegría verte construir una trayectoria extraordinaria y seguir creciendo profesionalmente, superándote en cada paso. Disfruta del viaje. Grá mor (con mucho cariño, en irlandés), Pierce", concluye.
La elección de Pattinson como el próximo James Bond, tomándole el relevo a Daniel Craig, se dio a conocer el lunes.
A Brosnan le ofrecieron ser Bond en 1986 para sustituir a Roger Moore, pero no pudo aceptar el papel debido a su contrato con la serie 'Remington Steele', que fue la que le lanzó a la fama.
Cuando le llegó de nuevo el ofrecimiento, esta vez después de los dos filme de Dalton, no dudó ni un momento.
El actor irlandés aportó su ironía, su porte y su sonrisa para dar vida a 007 en cuatro títulos: 'GoldenEye' (1995), 'Tomorrow Never Dies' (1997), 'The World is not Enough' (1999) y 'Die Another Day' (2002).
Después de despedirse del papel de James Bond en Die Another Day (2002), Pierce Brosnan evitó quedar encasillado y diversificó su carrera hacia comedias, musicales, dramas, superhéroes y series de televisión de alto perfil. También consolidó su faceta como productor a través de su compañía Irish DreamTime.
Trabajó bajo la dirección de Roman Polanski en el thriller político The Ghost Writer (El escritor fantasma, 2010). También protagonizó cintas de acción como The November Man (2014) y The Foreigner (El extranjero, 2017) junto a Jackie Chan. También, dio vida al héroe Doctor Fate en Black Adam (2022) para DC Comics y al centauro Quirón en Percy Jackson y el ladrón del rayo (2010).
En 2025 participó en el thriller de espionaje Black Bag de Steven Soderbergh y en la comedia de misterio de Netflix The Thursday Murder Club (El club del crimen de los jueves). En 2026 estrenó el drama deportivo Giant (Gigante), donde interpreta al entrenador de boxeo Brendan Ingle.
Retomó su formación inicial como ilustrador comercial y se ha dedicado seriamente a la pintura, realizando exposiciones de sus obras.
Mantiene una labor constante en causas medioambientales, protección de los océanos y organizaciones benéficas junto a su esposa, Keely Shaye Smith.
Pierce Brosnan está casado con la periodista, cineasta y filántropa estadounidense Keely Shaye Smith desde el 4 de agosto de 2001. Se conocieron en una playa de México en 1994 y celebraron su boda en la abadía de Ballintubber, en Irlanda
En total, Brosnan es padre de cinco hijos: dos que tuvo junto a Keely Shaye Smith, y tres de su primer matrimonio con la fallecida actriz australiana Cassandra Harris (dos de ellos adoptados).