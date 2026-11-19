Lurvin Núñez tenía aproximadamente 18 años, estaba a punto de graduarse y era madre de un niño pequeño. Su vida, marcada por los estudios y el cariño hacia su hijo, terminó durante la masacre que dejó 12 personas muertas en las aldeas Pacayal y Vallecillos, en Yorito, Yoro.
La joven fue identificada entre las víctimas de los ataques perpetrados contra cuatro familias. También murieron su madre, Alejandra Martínez, y su hijo de siete años, Yahel Isaí González Núñez, según la información proporcionada.
En sus redes sociales, Lurvin mostraba algunos momentos de su vida cotidiana. Era activa en TikTok, donde publicaba fotografías junto a sus compañeros de clases y otras en las que aparecía con su hijo, quien cursaba el primer grado de primaria.
Una de sus publicaciones estuvo dedicada precisamente al pequeño. Junto a una fotografía de ambos. “No solo eres mi hijo, eres el logro más importante de mi vida, era el niño de mis ojos”, expresó en TikTok.
La muerte de la joven y de sus familiares ha causado profundo dolor entre vecinos, amigos y habitantes de Yoro. La tragedia dejó 12 víctimas pertenecientes a cuatro familias: Delma Yolanda Olvera, de 45 años; Santos Pablo Corea, de 38; Madeline Ivana Corea Pérez, de tres; Esthela Pérez Murillo, de 53; Rony José Pérez Pérez, de 23; Marvin José Pérez Pérez, de 23; Elmer Israel Olvera González, de 37; Clara Mejía; Edres Olvera Mejía, de 10; Lurvin Núñez; Alejandra Martínez y un menor cuyo nombre no fue revelado en el registro compartido.
Entre las víctimas también se encontraba Delma Yolanda Olvera, regidora municipal y defensora indígena, quien murió junto a su esposo, Santos Pablo Corea, y su hija de tres años, Madeline Ivana Corea Pérez. Los tres pertenecían a la familia Olvera Corea, de la aldea El Pacayal.
En Vallecillos, los ataques acabaron con la vida de tres integrantes de la familia Pérez: Esthela Pérez Murillo, de 53 años, y sus hijos Rony José Pérez Pérez y Marvin José Pérez Pérez, ambos de 23 años. También fueron asesinados Elmer Israel Olvera González, de 37 años; Clara Mejía, y su hijo Edres Olvera Mejía, de 10 años.
La secuencia de ataques comenzó en el sector de un campo de fútbol de Vallecillos y terminó en la vivienda de la regidora municipal en Pacayal. Durante la madrugada, hombres fuertemente armados irrumpieron en las viviendas y dispararon contra integrantes de las cuatro familias.
Según la Secretaría de Seguridad, el crimen se atribuye al denominado Cártel del Diablo. Esteban Ferrera, alias El Diablo, señalado como uno de los cabecillas de esa estructura, aseguró en un video que el grupo había ejecutado los ataques.
Sin embargo, no se había confirmado el motivo de los asesinatos ni si las víctimas tenían algún vínculo con la organización criminal.
Tras la tragedia, las autoridades policiales ordenaron intensificar los operativos de seguridad en la zona para identificar y capturar a los responsables.
Mientras avanzan las investigaciones, las comunidades de Yorito permanecen conmocionadas por la pérdida de las 12 personas, entre ellas Lurvin, una joven que estaba cerca de culminar sus estudios y cuyo recuerdo permanece ligado al amor que expresaba por su hijo.