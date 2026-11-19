La muerte de la joven y de sus familiares ha causado profundo dolor entre vecinos, amigos y habitantes de Yoro. La tragedia dejó 12 víctimas pertenecientes a cuatro familias: Delma Yolanda Olvera, de 45 años; Santos Pablo Corea, de 38; Madeline Ivana Corea Pérez, de tres; Esthela Pérez Murillo, de 53; Rony José Pérez Pérez, de 23; Marvin José Pérez Pérez, de 23; Elmer Israel Olvera González, de 37; Clara Mejía; Edres Olvera Mejía, de 10; Lurvin Núñez; Alejandra Martínez y un menor cuyo nombre no fue revelado en el registro compartido.