La muerte de Kevin David Fuentes González, de 25 años, ha causado profundo pesar entre sus familiares, amigos y antiguos compañeros de clases, quienes lo recuerdan como un joven de corazón noble, personalidad alegre y un carisma que dejó huella en quienes lo conocieron.
Conocido cariñosamente como "Kevito", el joven perdió la vida la noche del jueves 19 de noviembre, durante un ataque armado perpetrado dentro de su propia vivienda, ubicada en la colonia Ampliación Manantial, en el municipio de Choloma, Cortés.
La noticia de su asesinato provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde personas cercanas compartieron fotografías y mensajes de despedida para expresar el dolor que deja su partida.
Una de las publicaciones que refleja la tristeza de sus allegados fue compartida por su prima, Ondina Fuentes, quien recordó a Kevin con palabras cargadas de cariño y nostalgia.
"Corazón puro, alma gentil y gran carisma, así eras para nosotros. Un ser de luz que ahora brilla con las estrellas. Descansa en paz kevito", escribió Ondina Fuentes en Facebook.
La familiar también lo describió como un gran ser humano, destacando las cualidades personales que, según sus palabras, lo caracterizaban y que ahora permanecerán en el recuerdo de quienes compartieron con él.
Los mensajes de despedida también llegaron de personas que compartieron con Kevin durante su etapa estudiantil: "Era mi compañero de colegio, descansa en paz", expresó un excompañero.
Mientras sus seres queridos intentan asimilar la pérdida, las circunstancias de su muerte continúan bajo investigación de las autoridades policiales.
De acuerdo con el reporte preliminar, varios hombres armados ingresaron a la vivienda donde se encontraba el joven y, sin que hasta ahora se conozcan las razones, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra él.
Los disparos le provocaron heridas de gravedad que terminaron causándole la muerte en el mismo lugar, según la información inicial sobre el hecho violento.
Tras recibir el aviso de lo ocurrido, agentes policiales se desplazaron hasta la colonia Ampliación Manantial para verificar el crimen y comenzar las primeras diligencias investigativas.
En la escena, los equipos policiales recopilaron información y posibles indicios que permitan reconstruir cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido cuántas personas participaron en el asesinato ni han determinado el móvil del crimen. Tampoco se ha informado sobre posibles capturas relacionadas con el caso.
La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los sospechosos y esclarecer por qué Kevin fue atacado dentro de su propia casa, mientras familiares, amigos y conocidos lamentan su muerte.