En el municipio de La Iguala, Lempira, los cortes comprenderán las aldeas Río Colorado, Río Blanco, Santa Lucía, Zapote, El Tablón, Guayabita, Las Pilas, La Joya, Derrumbado, La Montañita, Jacán, Las Brisas, San Miguel, La Laguna, Adóbales, Las Olominas, Las Vegas, La Hacienda, El Patastillo, Buena Esperanza, Buenos Aires y Las Playas, así como sus caseríos cercanos.

Asimismo, en el municipio de El Níspero, Santa Bárbara, se verán afectadas las aldeas El Danto, Quiscamote, Las Vegas, San Jerónimo, Concepción y El Campo, junto con sus caseríos cercanos.

En otro aviso, la estatal eléctrica informó sobre trabajos en el circuito NIS-L332, también de la subestación El Níspero, en un horario de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, por mantenimiento de la línea de transmisión y pruebas de protección de la línea L429 (NIS-LFL) de 69 kV.

En este caso, las interrupciones abarcarán diferentes sectores del municipio de Santa Bárbara, entre ellos Agua Blanquita, Macholoa, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, La Ceibita, Santa Rita de Oriente, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, El Aguacatal, La Zona, El Calvario, La Curva, Los Emilios, El Chaparral, Llano del Conejo, Jilote y Farolito.