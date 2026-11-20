Las interrupciones del servicio eléctrico afectarán a zonas de San Pedro Sula, el Distrito Central, Lempira y Santa Bárbara, debido a trabajos de mantenimiento e instalación de equipos de protección en la red de distribución.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), a través de la unidad de Distribución, anunció interrupciones programadas del servicio eléctrico para este sábado 21 de noviembre en diferentes sectores de Honduras.
De acuerdo con los avisos de mantenimiento, los trabajos se desarrollarán en San Pedro Sula, Cortés; el Distrito Central, Francisco Morazán; y municipios de los departamentos de Lempira y Santa Bárbara. Las suspensiones tendrán diferentes horarios, dependiendo del circuito y las labores que se realizarán.
En San Pedro Sula, los trabajos se ejecutarán en el circuito LPT-L233, de la subestación La Puerta, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. La interrupción se debe a labores de mantenimiento en la línea de transmisión y pruebas de protección de la línea L429 (NIS-LFL) de 69 kV.
Entre los sectores afectados figuran las colonias Altamira, Altiplano, Suazo Córdova, aldea San Isidro, colonia Vieja Primavera, colonia Vieja Primavera II, aldea Las Peñitas, Las Mesetas, Villa Eguenia, Renacimiento, Rodas Alvarado, 13 de Marzo, Trejo IV etapa, Enee (La Puerta), City Mall, Power Chicken, Los Arcos, Hernández, barrio Paz Barahona, Hotel Camino Real Intercontinental, Mall Multiplaza, Hotel Copantl Sula, Casa del Abogado, Museo del Niño, Hospital Cemesa y Casa Jaar.
En el Distrito Central también se realizarán trabajos en dos circuitos de la subestación Miraflores. El primero corresponde al circuito MFL-L238, donde se instalarán equipos de protección en la red de distribución, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
En este circuito se reportan interrupciones en parte de la colonia Miraflores, residencial Villa Santa Cristina, Dirección Nacional de Tránsito, edificios administrativos de INFOP, CEAD, colonia San Ignacio, Cipreses San Ignacio, Palmeras de San Ignacio, COPRUMH, colonia Luis Landa, Plaza Bancatlán, parte de la colonia Tres Caminos y parte de Florencia Sur.
Asimismo, estarán comprendidos parte del Instituto María Auxiliadora, restaurante Senros, Centro Cultural Alemán, edificio Florencia, Instituto Nacional de Estadística, Laboratorio Bueso Arias y zonas aledañas.
Por otra parte, el circuito MFL-L237 tendrá trabajos en un horario de 8:20 de la mañana a 4:20 de la tarde, también en la subestación Miraflores, debido a la instalación de equipos de protección en la red de distribución.
Los sectores afectados serán la colonia Alemán, colonia Monterrey, Peña Vieja, parte de la colonia Montes de Sinaí, colonia 14 de Marzo, colonia Popular, colonia Los Alpes No. 1, San José de la Peña, Calpules, Mirador de San Isidro, Los Molinos y residencial Lomas de Vista Real.
Además, se contempla la colonia Luis Fernando Córdoba, parte de la aldea La Cañada y sus zonas aledañas.
En el departamento de Lempira, la ENEE realizará trabajos en el circuito NIS-L331, de la subestación El Níspero, entre las 9:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde. Las labores corresponden al mantenimiento de la línea de transmisión y pruebas de protección de la línea L429 (NIS-LFL) de 69 kV.
En el municipio de La Iguala, Lempira, los cortes comprenderán las aldeas Río Colorado, Río Blanco, Santa Lucía, Zapote, El Tablón, Guayabita, Las Pilas, La Joya, Derrumbado, La Montañita, Jacán, Las Brisas, San Miguel, La Laguna, Adóbales, Las Olominas, Las Vegas, La Hacienda, El Patastillo, Buena Esperanza, Buenos Aires y Las Playas, así como sus caseríos cercanos.
Asimismo, en el municipio de El Níspero, Santa Bárbara, se verán afectadas las aldeas El Danto, Quiscamote, Las Vegas, San Jerónimo, Concepción y El Campo, junto con sus caseríos cercanos.
En otro aviso, la estatal eléctrica informó sobre trabajos en el circuito NIS-L332, también de la subestación El Níspero, en un horario de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, por mantenimiento de la línea de transmisión y pruebas de protección de la línea L429 (NIS-LFL) de 69 kV.
En este caso, las interrupciones abarcarán diferentes sectores del municipio de Santa Bárbara, entre ellos Agua Blanquita, Macholoa, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, La Ceibita, Santa Rita de Oriente, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, El Aguacatal, La Zona, El Calvario, La Curva, Los Emilios, El Chaparral, Llano del Conejo, Jilote y Farolito.
También figuran Puente Carías, barrio Arriba, barrio Abajo, barrio El Centro, Alfonso XIII, Hospital Santa Bárbara Integrado, Galeras, Los Naranjos, Renovación 88, Bella Vista, La Invasión, Piedras Cargadas, El Escondido, El Ocote, Ojo de Agüita y Los Rodríguez.
Además, en el municipio de El Níspero se reportan cortes en el barrio El Ladino, barrio El Salto, aldea El Barbasco, caserío El Robledal, La Sabana, aldea Nueva York, Talleres ENEE, Campamentos ENEE, Embalse El Níspero, Nejapa, El Tontolo, El Paraíso y Santa Cruz.
Ante estos trabajos programados, se recomienda a los habitantes de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias y organizar sus actividades durante los horarios establecidos, ya que el servicio eléctrico podría permanecer suspendido mientras se desarrollan las labores de mantenimiento e instalación.