El municipio de Yorito, departamento de Yoro, se vistió de luto la madrugada del miércoles 18 de noviembre de 2026, luego de que 12 personas, entre ellas tres niños, fueran acribilladas con extrema saña y sin piedad en cuatro puntos de las comunidades de Vallecillo y Pacayal.
La matanza, ocurrida al rededor de las 2:00 am, es atribuida a miembros de la estructura terrorista denominada Cartel del Diablo, cuyo cabecilla es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo. Las autoridades de Seguridad ofrecen una recompensa de L5 millones a quien ayude a dar con su ubicación.
El hecho ha causado conmoción e impotencia en el país no solo porque entre las víctimas se encuentran padres, madres, hijos y abuelos. Sino también por la saña con la que fueron ejecutadas las víctimas, ya que les dispararon a quemarropa contra el rostro, cráneo y extremidades. La Policía señala que el Cartel del Diablo fue denominada como una estructura terrorista, debido a su nivel de violencia y peligrosidad.
Entre las víctimas mortales figura el pequeño Yahel Isaí González Núñez, de apenas seis años de edad. El menor fue ultimado junto con su madre y abuela en el campo de fútbol de la comunidad de Vallecillo. El reporte médico legal detalla que Yahel sufrió un traumatismo craneoencefálico abierto con laceración cerebral tras recibir múltiples disparos en su rostro, cabeza y piernas.
Las pericias forenses practicadas al cuerpo del niño contabilizaron al menos 14 disparos, la mayoría en su cara, pero además en sus extremidades inferiores, evidenciando un ataque despiadado. Su madre, Lurvin Xiomara Núñez Martínez (22) pereció en la misma escena. Ella presentaba más de 12 orificios de bala distribuidos en su cuello, muslos y la palma de su mano derecha. Tenía fracturas múltiples en los huesos del rostro.
Gabriela Alejandra Martínez Murillo (58), abuela de Yahel y madre de Lurvin, también fue asesinada con ellos. El reporte indica que presentaba seis heridas de bala distribuidas en el rostro, cuello, tórax y su mano derecha.
Clara Jamileth Mejía de 45 años fue asesinada junto a su hijo Esdras Isaac Olvera Mejía (de 11 años) y su esposo Elmer Israel Olvera González (de 37 años), en su casa en la comunidad de Vallecillo.
El reporte forense indica que Clara Jamileth presentaba siete heridas de bala en la cara y abdomen; Elmer tenía cinco heridas de bala distribuidas en su cara y espalda y su hijo de 11 años tenía tres balazos, uno de estos en la cabeza.
Familiares de Clara Jamileth Mejía llegaron a la escena tras conocer lo ocurrido. Entre lágrimas veían como uno a uno eran extraídos los tres cuerpos de la vivienda donde quedaron inertes.
La madre de Clara Jamileth Mejía lloraba amargamente por lo ocurrido. Sus parientes la consolaban mientras lamentaba saber que tanto su hija como su nieto y yerno, habían perdido la vida de forma violenta.
Las escenas eran desgarradoras en las comunidades de Vallecillo y Pacayal debido a que los familiares de las víctimas se desbordaron en llanto. En medio de su dolor, trasladaron los cuerpos a otras viviendas para velarlos. Autoridades realizaron los reportes de los levantamientos y dejaron a nueve de los cuerpos en la comunidad. Solo tres cadáveres fueron llevados a la morgue de San Pedro Sula.
Tres más de las víctimas fueron Esthela Pérez Murillo (de 53 Años) y sus hijos Rony José Pérez Pérez (de 23) y Marvin José Pérez Pérez (de 20). Ellos fueron atacados a balazos en su vivienda en la aldea de Vallecillo.
El reporte forense indica que Rony presentaba cuatro heridas provocadas por arma de fuego en su espalda, cabeza y cara; su hermano Marvin más de cinco balazos en su cara y tórax y a su madre Esthela le contabilizaron más de seis balazos dispersos en su cara, cuello, tórax y muslos.
Otras de las víctima fueron Delma Yolanda Olvera Pérez (de 45 años), regidora del municipio de Yorito y lideresa indígena tolupán quien perdió la vida junto a su esposo Santos Pablo Pérez (de 38) y su hija Madeline Ivana Pérez Olvera de tres años.
Ellos fueron atacados a balazos por individuos que ingresaron a su casa en la comunidad de Pacayal, siempre en el municipio de Yorito. Familiares velaron sus restos el mismo día de la tragedia en otro sector de las misma comunidad, ya que al igual que dos familias más, se opusieran a que los cuerpos fueran llevados por las autoridades a la morgue sampedrana.
Autoridades del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el levantamiento de evidencia en la casa de la regidora, a fin de recabar indicios que ayuden a dar con los responsables del crimen. A ellos dos los mataron en la calle con múltiples disparos y a la niña donde dormía.
Nueve de las víctimas fueron sepultadas el día siguiente de la matanza en los cementerios del municipio de Yorito; seis en el Cementerio General y tres en la comunidad de Campo Siete en Pacayal.
Entre tanto, la Secretaría de Seguridad declaró un toque de queda de 9:00 pm a 4:00 am, en los municipio de Yorito, Sulaco y Victoria a partir del jueves 19 de noviembre de 2026.
El comisionado Rolando Ponce Canales director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se mantiene junto a más de 300 elementos de seguridad realizando labores en el municipio de Yorito, para tratar de dar con la captura de alis El Diablo.
Las acciones tienen como finalidad desarticular la banda del Cartel del Diablo la cual, según Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, tiene vínculos con miembros que operan desde Mexico.