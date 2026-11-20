El hecho ha causado conmoción e impotencia en el país no solo porque entre las víctimas se encuentran padres, madres, hijos y abuelos. Sino también por la saña con la que fueron ejecutadas las víctimas, ya que les dispararon a quemarropa contra el rostro, cráneo y extremidades. La Policía señala que el Cartel del Diablo fue denominada como una estructura terrorista, debido a su nivel de violencia y peligrosidad.