Virgil van Dijk, sobre su futuro a Sky: "Ya veremos qué sucede después de esta temporada. Si alguien afirma o asegura saber qué haré la próxima temporada, no es cierto: no tengo ni idea. Lo más importante para mí es sentirme bien. Ya veremos qué ocurre en los próximos años. Ha sido un viaje increíble de casi una década; ha marcado una gran parte de mi vida y estaré siempre agradecido por todo lo que he vivido durante este tiempo. Si la relación continúa, ya lo veremos; si no, me despediré en verano".