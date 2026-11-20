Ya se empiezan a ver movimientos en el mercado con renovaciones en los grandes equipos de Europa y los primeros intereses.
Thomas Frank fue anunciado como nuevo entrenador del Crystal Palace en Premier League tras el despido de Pierre Sage.
OFICIAL // El centrocampista alemán Pascal Gross renovó con el Brighton hasta junio del 2028.
Pese a que sufre una lesión que lo tendrá varios meses fuera, el París Saint-Germain y Khvicha Kvaratskhelia están muy cerca de llegar a un acuerdo para renovar su contrato hasta 2031, esto informa el periodista Nicolò Schira.
Asimismo, la entidad parisina busca ampliar el contrato de Marquinhos hasta junio del 2029.
Virgil van Dijk, sobre su futuro a Sky: "Ya veremos qué sucede después de esta temporada. Si alguien afirma o asegura saber qué haré la próxima temporada, no es cierto: no tengo ni idea. Lo más importante para mí es sentirme bien. Ya veremos qué ocurre en los próximos años. Ha sido un viaje increíble de casi una década; ha marcado una gran parte de mi vida y estaré siempre agradecido por todo lo que he vivido durante este tiempo. Si la relación continúa, ya lo veremos; si no, me despediré en verano".
Giorgio Scalvini renovó hace unas semanas con el Atalanta hasta 2031, pero está siendo sondeado por equipos como el Liverpool, Manchester United, Chelsea y Newcastle.
'Ferveur Lyonnaise' revela que Benzema quiere regresar a Francia y señalan al Olympique de Lyon como su posible destino. Sin embargo, el atacante estaría tratando de romper su contrato como embajador de Arabia Saudí, ya que eso lo mantiene ligado al país.
OFICIAL // El defensa del Barcelona Xavi Espart, renovó este su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030. El juvenil consideró clave la confianza que ha sentido del técnico, Hansi Flick, para rendir a un gran nivel y ganarse así el derecho a firmar su primer contrato profesional.
Team Talk revela que el Barcelona se habría fijado en el defensor de 19 años, Luka Vuskovic. El croata forma parte del Brighton, club que no tiene en sus planes venderlo.
Claudio Giráldez, entrenador del Celta, reveló para el diario AS que intentaron fichar en su momento a Diomande: "En el segundo partido en Primera, lo vi y dije: 'madre mía, vaya cañón'. Pero ya estaba fuera de nuestro alcance. Llamamos, pero nos dijeron que lo iban a vender por mucho más de lo que podíamos pagar nosotros".
Desde 'ESPN' Brasil informan que Endrick estaría en conversaciones con el AC Milán para ser traspasado en enero.
OFICIAL // El mediapunta turco Arda Güler, uno de los mejores jugadores del Real Madrid en lo que va de temporada y en el que hay depositadas grandes esperanzas de presente y futuro, ha renovado su contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2032, informó el club.
OFICIAL // El Real Madrid ha renovado al centrocampista francés Aurélien Tchouameni, que ha ampliado su contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2032, según informó este jueves la entidad madridista.
OFICIAL // El guardameta belga Thibaut Courtois seguirá vinculado al Real Madrid, al menos, hasta el 30 de junio de 2028, según anunció el club blanco en un comunicado.
Además de las anteriores renovaciones, Diario 'AS' adelanta que Fede Valverde también ampliará su contrato con Real Madrid por dos temporadas más y con un aumento salarial.
Asimismo, Fabrizio Romano adelanta que el Real Madrid le renovará el contrato a Brahim Díaz hasta junio del 2031.
'Deportes Cope' informa que el Real Madrid ya tendría en sus planes la reincorporación de Nico Paz para el mercado de verano en 2027. El argentino está siendo protagonista con el Como y la Albiceleste por su gran nivel.
Según ESPN, el Santos habría pedido la cesión del Rodrygo al Real Madrid. El jugador se viene recuperando de una lesión de ligamentos cruzados de la rodilla.
Jose Mourinho sobre los rumores que colocan a JJ Gabriel en el Real Madrid: "No tengo 'feeling', tengo 'feeling' con mis jugadores, con los que trabajo cada día, no con jugadores que no trabajo".
Por su parte, Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United a Sky Sports sobre JJ Gabriel: "Lo hicimos todo, absolutamente todo. No olvidemos que JJ es un chico muy pequeño, rodeado de mucha atención mediática. Nuestra principal preocupación es su bienestar. Seguimos pensando que este era el mejor lugar para que continuase su carrera y creciese. Obviamente, él y su familia han tomado la decisión de marcharse. Sólo podemos desearle lo mejor. Queremos jugadores que quieran estar aquí, que sientan que estar en el Manchester United es un privilegio".
El contrato de Simeone con el Atlético finaliza en junio del 2027 y con esto sobre la mesa, Enrique Cerezo - presidente el club - fue consultado sobre su futuro: "Lo de Simeone no hay nada, ni a favor ni en contra. Todo está exactamente igual".
Nuevo giro. Luego de toda la novela que se generó en el mercado pasado, Sky Sports informa que el Arsenal se está alejando de Julián Álvarez y habría dado un cierre a intentar incorporarlo en el futuro.
Gonzalo sobre su salida del Real Madrid: "Arbeloa me explicó el proyecto y me convenció. Había trabajado con él en el Madrid. Me conoce a la perfección, sabe hasta dónde puede exigirme. Del mismo modo, yo sé lo que espera de mí. Eso ayuda. Arbeloa me dijo que era un proyecto que llevaría tiempo, pero que me necesitaba. Estoy muy, muy contento. Es una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor".