Cartel Jalisco Nueva Generación: las recompensas que ofrece Estados Unidos por sus cabecillas

Washington, Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que ofrece recompensas por un total superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado informó que, entre las ofertas, elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Juan Carlos Valencia González, alias Pelón, sucesor del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien murió en febrero en un operativo militar mexicano.

También ofrece hasta 15 millones de dólares, cada uno, por Audias Flores Silva, alias Jardinero; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo, y el yerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias Chorro.Además, hasta 10 millones de dólares cada uno para Ricardo Ruiz Velasco, alias Tripa; Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, y hasta dos millones para Griselda Margarita Arredondo Pinzón.