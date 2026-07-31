Captura de líder de grupo criminal revela cómo operaba facción de Cartel Jalisco en México

Ciudad de México, México,

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", permitió a las autoridades mexicanas perfilar la operación de Los Rs, una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al narcotráfico, las extorsiones y el tráfico de armas en el occidente del país, además de vincularla con dos investigaciones por asesinatos de alto impacto. El presunto líder criminal fue detenido junto con Jesús Salvador Vela Salazar, alias "El Chuy"2, en la colonia Los Naranjos, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, durante un operativo coordinado por instituciones federales de seguridad. En este operativo, detallaron fuentes federales, los integrantes de la organización atacaron con armas de fuego al personal de seguridad, que repelió la agresión.

En el enfrentamiento murió Sergio Antonio Vela Salazar, alias El Tohui, identificado, al igual que El Chuy, como colaborador de confianza de R1. Las autoridades aseguraron dos armas largas, un arma corta, cartuchos de diferentes calibres y otros indicios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la información, Los Rs, una facción del CJNG, operaban en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, en Michoacán, así como en la zona metropolitana de Guadalajara, Mazamitla, Valle de Juárez y Teocuitatlán, en Jalisco. La organización coordinaba actividades de narcotráfico y rutas para trasladar drogas hacia Estados Unidos, además del suministro de armas, homicidios y agresiones contra autoridades y grupos rivales.

La organización también obtenía recursos mediante extorsiones e impuestos ilegales a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos en distintas regiones de Michoacán. Álvarez Ayala comenzó su trayectoria criminal en el Cartel de Los Valencia, donde llegó a ser lugarteniente. Posteriormente se incorporó a Los Cuinis y se convirtió, según las autoridades, en un operador relevante de la estructura que dio origen al CJNG, así como de uno de sus brazos armados. Asimismo, las autoridades le atribuyen la coordinación de la jornada de violencia registrada en marzo de 2012 en Guadalajara y municipios cercanos, cuando fueron incendiados 25 vehículos tras la captura de Erik Valencia Salazar, alias El 85, uno de los fundadores del CJNG. La captura también aportó indicios a la investigación por el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan. En ese expediente se investiga la posible participación de Francisco Álvarez, expareja de la víctima e hijo de R1.