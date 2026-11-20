Redacción América. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se mantienen en los dos primeros puestos de la clasificación de gobernantes latinoamericanos con mejor imagen entre sus ciudadanos en noviembre, mientras que el recién destituido paraguayo Santiago Peña ocupa el último lugar, según un sondeo de CB Global Data. Sheinbaum permanece al frente de la encuesta mensual, con un 69,8% de imagen positiva y un 25,5% de negativa, lo que supone una mejora de medio punto porcentual con respecto a octubre, cuando obtuvo un 69,3% de valoración favorable. Bukele ocupa el segundo puesto, con un 69,5% de favorabilidad y un 24,9% de rechazo.

El mandatario salvadoreño, que acaba de oficializar su candidatura para buscar un tercer período de Gobierno, mejoró 1,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, cuando obtuvo un 68,3%. En tercer lugar figura la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con un 52,3% de valoración positiva y un 42,1% de negativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Le sigue el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51,2% de imagen favorable y un 43,5% de desfavorable. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva , de 81 años, ocupa el quinto puesto, con un 50,4% de aprobación y un 46,9% de rechazo. Además, registra el mayor crecimiento de la medición, con un avance de 5,1 puntos porcentuales frente a octubre, cuando obtuvo un 45,3 % de imagen positiva, el mismo mes en el que ganó las elecciones para un cuarto obligatorio, que comenzará en enero próximo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ocupa el sexto puesto, con un 47,8 % de valoración favorable y un 48,3 % de negativa. El mandatario está en campaña de cara a las elecciones locales del próximo 29 de noviembre. El colombiano Abelardo de la Espriella, que ganó la Presidencia el 7 de agosto pasado, ocupa el séptimo puesto, con un 46,9 % de imagen positiva y un 51,7 % de negativa, 2,8 puntos porcentuales menos que en octubre, seguido del hondureño Nasry Asfura, que se sitúa en octavo lugar, con un 45,7 % de favorabilidad y un 52,1 % de rechazo. La peruana Keiko Fujimori, que ganó la Presidencia el 28 de julio pasado, se sitúa en noveno lugar, con un 43,8 % de valoración positiva y un 54,4 % de negativa. Su imagen favorable cayó 2,5 puntos porcentuales con respecto a octubre, cuando registró un 46,3 %.