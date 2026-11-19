São Paulo, Brasil. El Tribunal Supremo de Brasil juzgará entre el 4 y el 15 de diciembre la constitucionalidad de la ley que permite reducir las penas de los condenados por la intentona golpista tramada entre 2022 y 2023, incluyendo la del exmandatario Jair Bolsonaro, anunciaron este jueves fuentes oficiales.

La ley entró en vigor en mayo pasado, pero fue inmediatamente suspendida por una decisión cautelar del juez Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del proceso en el que el líder ultraderechista fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión.

El juicio del próximo diciembre se llevará a cabo en una sesión virtual y analizará dos denuncias presentadas por partidos políticos de izquierda que cuestionan la constitucionalidad de la ley.