Jair Bolsonaro no sabía que Flávio huiría a EEUU

São Paulo, Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro no sabía que su hijo Flávio Bolsonaro huiría a Estados Unidos tras perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al mandatario reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, según afirmó este jueves el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Costa Neto dio una breve declaración a periodistas al salir de visitar al exmandatario (2019-2022) en su residencia en Brasilia, en donde cumple su condena de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en 2022. Cuestionado sobre si Jair estaba al tanto de las intenciones de su primogénito, el líder del PL aseguró que Flávio "no habló con el padre" sobre su plan de fuga, a pesar de haberlo visitado el lunes, un día después de los comicios y la víspera de abandonar Brasil.

"Ni (Jair) Bolsonaro sabía que se iría", remarcó el dirigente partidario. Fue precisamente a la salida de la casa de su padre el lunes cuando el excandidato de 45 años fue notificado por las autoridades de la orden judicial que le prohibía abandonar el país y le exigía la entrega inmediata de sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fue el propio Bolsonaro quien informó de la decisión judicial con un video en sus redes sociales en el que aseguró que "nunca" pensó en huir, que entregaría los pasaportes y que se defendería en Brasil de esa "aberración". Antes de ingresar a la vivienda del exmandatario, Costa Neto criticó la carta en la que Flávio se autoproclamaba como el "verdadero presidente electo de Brasil" tras su llegada a Miami (EE. UU.).