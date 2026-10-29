La maquinista del tren que recibió el impacto en España intentó arrancar 2 veces sin éxito

Madrid, España. El maquinista del tren de la compañía Iryo que fue embestido por otro convoy, en un accidente que costó la vida a 69 personas, intentó desbloquear su tren dos veces y, tras ello, buscó asistencia en el centro de control de la compañía, aunque no la llegó a recibir, aseguraron este jueves a EFE fuentes cercanas a Iryo.

Estas fuentes destacan que, de media, cada intento de reiniciar el sistema tras una caída del sistema de señales de seguridad LZB lleva entre tres y cuatro minutos, aunque en ninguna de las dos ocasiones logró arrancar el tren.

También sostienen como hipótesis que la imposibilidad del reinicio podría deberse a que la caída del sistema LZB se dio en 63 kilómetros, una distancia "anormal" según estas fuentes, que destacan que, a mayor longitud de la caída, más se tarda en poder reiniciar el sistema.