Honduras cambia las reglas para combatir a maras y pandillas: ¿qué viene ahora?

Las nuevas reglas amplían lo que las autoridades pueden hacer, pero cada captura todavía deberá convertirse en un <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa-presentan-requerimiento-fiscal-luis-redondo-actuaciones-comision-permanente-IK32381977">requerimiento fiscal</a> sustentado y cada caso judicializado tendrá que superar las distintas etapas del proceso.<b>Alex Navas Álvarez</b>, exintegrante de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuestionó que el fortalecimiento de las instituciones encargadas de ese recorrido no avanzan al mismo ritmo que las reformas.“Tenemos medidas cortas, enanas, dentro de una política criminal que se va construyendo a retazos. ¿<a href="https://www.laprensa.hn/honduras/ministerio-publico-pide-mas-presupuesto-contratar-fiscales-PH32249723">Dónde está el presupuesto del Ministerio Público</a>?, ¿los jueces que van a trabajar estos casos?, ¿las capacitaciones para desarticular todo el funcionamiento de estas estructuras criminales?”, cuestionó.Para Navas, la Policía Nacional, MP y Poder Judicial también requieren depuración y fortalecimiento. Investigadores, fiscales, jueces, personal capacitado y recursos serán necesarios para ejecutar las nuevas disposiciones.El abogado penalista <b>Félix Ávila</b> plantea otro punto: aumentar las capturas no significa necesariamente aumentar en la misma proporción los <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/fiscalia-secretividad-proceso-diputados-luis-redondo-comision-permanente-MH32420158">casos judicializados</a>.“Si los operadores de seguridad comienzan a realizar capturas masivas, todas esas personas tendrán que pasar al Ministerio Público. Aunque ahora se tengan hasta 48 horas para presentar el requerimiento fiscal, puede llegar un momento en que sean tantos los detenidos que fiscales y jueces no puedan darles la atención necesaria”, explicó.“En palabras sencillas: muchas capturas, pocos requerimientos y menos judicializaciones”, resumió Ávila.