Presentan requerimiento fiscal contra Luis Redondo por actuaciones de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras. El expresidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, y otros diputados vinculados a la extinta Comisión Permanente estarían bajo acción fiscal, luego de que el Ministerio Público habría presentado un requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según información preliminar.

Este martes 20 de octubre, el pleno de magistrados de la CSJ tiene previsto designar al juez natural que conocerá el expediente, un paso que permitirá establecer qué autoridad judicial dará seguimiento al caso y cuáles serán las siguientes etapas del proceso.

De forma preliminar, se dio a conocer que la magistrada Anny Belinda Ochoa sería la designada como jueza natural para conocer el caso.

Hasta el momento, no se han detallado oficialmente los delitos que comprendería el requerimiento fiscal. Sin embargo, las diligencias previas del Ministerio Público han estado relacionadas con posibles abusos de autoridad y violaciones de los deberes de los funcionarios por decisiones adoptadas por la Comisión Permanente durante la legislatura 2022-2026.

La extinta Comisión Permanente también estuvo integrada por Hugo Rolando Noé Pino, Luz Angélica Smith Mejía, Josué Fabricio Sandoval, Osman Danilo Chávez, Carlos Alexis Raudales, Karen Vanessa Martínez, Juan Barahona y Silvia Bessy Ayala.