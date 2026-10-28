Sí, homicidios bajaron de 8.3 a 6.4 diarios tras medidas de seguridad, como afirma Kilvett Bertrand

San Pedro Sula, Honduras
El diputado del Partido Nacional Kilvett Bertrand afirmó que Honduras registró una disminución de casi dos puntos en los homicidios tras la entrada en vigor de las reformas penitenciarias aprobadas en septiembre de 2026.
“Hemos recibido información de que ha existido ya un descenso importante de entre casi dos puntos en el país desde que ingresaron o desde que entraron en vigor estas reformas”, aseguró (en esta nota de EL HERALDO).
La afirmación es verdadera. Un análisis publicado por EL HERALDO Plus el 28 de octubre de 2026, elaborado a partir de registros preliminares del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), confirmó que el promedio diario de homicidios disminuyó de 8.3 a 6.4 después de la aplicación de las nuevas medidas de seguridad.
La diferencia entre los promedios publicados equivale a 1.9 homicidios diarios menos.
Las declaraciones de Bertrand surgen en el contexto de la implementación de varias disposiciones anunciadas por el gobierno de Nasry Asfura durante septiembre de 2026, orientadas al combate de las estructuras criminales y al fortalecimiento del sistema penitenciario.
El 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró organizaciones terroristas a la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 y el denominado Cartel del Diablo.
Posteriormente, el 21 de septiembre, las autoridades pusieron en marcha el Plan Escudo de Honduras, una estrategia de seguridad que contempla operativos focalizados contra integrantes de organizaciones criminales.
El 26 de septiembre entró en vigor la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que establece nuevas disposiciones sobre las condiciones de reclusión de integrantes de estas estructuras.
LA PRENSA Verifica preguntó a Bertrand por la fuente de su aseveración, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Cifras oficiales
LA PRENSA Verifica revisó los resultados del análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, elaborado con estadísticas preliminares del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
El estudio comparó dos períodos consecutivos de 28 días: el primero, comprendido entre el 29 de agosto y el 25 de septiembre de 2026, y el segundo, entre el 26 de septiembre y el 23 de octubre del mismo año.
Durante el primer período, previo a la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, las autoridades contabilizaron 231 homicidios en Honduras, equivalentes a un promedio de 8.3 muertes violentas diarias.
En cambio, durante los siguientes 28 días se registraron 180 homicidios, con un promedio diario de 6.4, según las cifras examinadas por EL HERALDO Plus.
Esto significa que entre ambos períodos se contabilizaron 51 homicidios menos, lo que representa una disminución aproximada del 22.1% en el número total de muertes violentas.
En cuanto al promedio diario, la diferencia fue de 1.9 casos al comparar las cifras de 8.3 y 6.4.
De esta manera, los datos respaldan la cifra mencionada por Bertrand, quien se refirió a una reducción cercana a dos puntos después de la implementación de las medidas.
Es importante precisar que la diferencia corresponde al promedio diario de homicidios y no a una disminución de dos puntos en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.
Además, las cifras corresponden a períodos de 28 días anteriores y posteriores a la entrada en vigor de las disposiciones penitenciarias del 26 de septiembre de 2026. Por tanto, reflejan una disminución registrada durante ese intervalo.
Por lo tanto, la afirmación de Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional, es verdadera.