Lago de Yojoa supera límite de protección y anuncian reubicaciones

Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Tras las inundaciones que han afectado viviendas, negocios y carreteras en los alrededores del Lago de Yojoa, el Gobierno anunció que prepara soluciones de largo plazo que incluyen la reubicación de personas asentadas en zonas donde existen restricciones para construir debido al riesgo de inundación. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este miércoles 28 de octubre que el lago registra una elevación de 638.36 metros sobre el nivel del mar, superando en 21 centímetros el nivel de 638.15 metros establecido como referencia en la normativa de protección.

Según la institución, las restricciones buscan evitar nuevas construcciones en áreas expuestas al incremento del agua, particularmente durante temporadas de lluvias intensas como las registradas desde septiembre. Copeco señaló que parte de las viviendas afectadas se encuentran en terrenos ocupados y construidos de manera irregular. Sin embargo, el comunicado no precisa cuántas familias deberán ser reubicadas, dónde serían trasladadas ni cuándo comenzaría el proceso. El anuncio se produce después de varias semanas de inundaciones en sectores de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua, donde el aumento del nivel del lago ha provocado daños en viviendas, establecimientos comerciales y vías de comunicación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En La Guama, Santa Cruz de Yojoa, al menos 30 familias tuvieron que abandonar sus hogares a mediados de octubre, mientras el agua alcanzaba casas situadas a pocos metros de la carretera CA-5.

La emergencia también afectó la carretera entre La Guama y Peña Blanca, una de las principales conexiones para las comunidades cercanas al lago y para quienes desarrollan actividades comerciales y turísticas en la zona. De acuerdo con información recopilada por LA PRENSA, las inundaciones se extendieron aproximadamente dos kilómetros y afectaron a más de 500 familias de unas 14 comunidades, según los reportes municipales obtenidos durante la emergencia.

Obras para recuperar el paso

El pasado 26 de octubre, autoridades municipales, instituciones públicas y representantes del sector privado lograron habilitar provisionalmente la circulación entre La Guama y Peña Blanca, mediante la colocación de material de relleno para elevar la calzada. La intervención permitió recuperar el tránsito de vehículos pequeños, que durante varios días enfrentaron dificultades para atravesar los sectores anegados. Sin embargo, se trata de una medida temporal, mientras se definen obras permanentes que reduzcan el riesgo de nuevas interrupciones. En su comunicado, Copeco confirmó que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) trabaja en el desarrollo de soluciones definitivas para restablecer y proteger la conectividad de las comunidades afectadas. La institución no detalló el tipo de infraestructura que se construirá, el presupuesto necesario ni los plazos previstos para ejecutar las obras.

¿Cómo buscan controlar el nivel del lago?

Como parte de las acciones inmediatas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) mantiene operaciones para regular el volumen de agua que ingresa y sale del lago. Entre las medidas destacan el desvío de caudales provenientes de las presas de Yure y Varsovia hacia la Central Hidroeléctrica El Cajón, así como las descargas controladas a través de la presa La Pita.

Estas operaciones buscan disminuir la presión sobre el lago durante los períodos de precipitaciones extraordinarias y reducir el riesgo de nuevas inundaciones en las comunidades cercanas. La Enee ya había informado sobre la aplicación de estas medidas durante la segunda semana de octubre, cuando la crecida comenzó a afectar directamente las viviendas y las principales vías de acceso de la zona.

Restricciones para nuevas construcciones