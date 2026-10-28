"La Bruja Cleo": la macabra historia de los tamales hechos con sus víctimas

Un reciente caso en Siguatepeque, donde se investiga si un vendedor de tacos utilizaba carne de perro para preparar alimentos, ha revivido el recuerdo de Alma Cleotilde Grand Pérez, conocida como 'La Bruja Cleo'. Sin embargo, ambos casos son distintos: mientras en el primero se investiga el presunto uso de carne de animal en la venta de comida, Grand Pérez fue una asesina en serie que mató y desmembró a más de una docena de hombres y, según los antecedentes del caso, vendía la carne de sus víctimas en tamales y asados.