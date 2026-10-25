Del lago de Yojoa a Pulhapanzak: la impresionante producción de agua en el sur de Cortés

Uno de esos lugares es el embalse artificial de Yure, construido como parte de la infraestructura hidráulica que aprovecha los recursos hídricos de la región para la producción de electricidad. El incremento de su nivel ha generado preocupación entre las comunidades cercanas. La acumulación de agua ha puesto bajo presión sectores aledaños y las vías que comunican con poblaciones de Santa Cruz de Yojoa.