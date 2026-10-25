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¿Qué se sabe del regreso de María Corina Machado a Venezuela?

La opositora ha buscado el cambio político en su país desde sus inicios en 2002, cuando fundó la organización Súmate. Su regreso ha reabierto el tablero político venezolano

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 13:32 -
  • Agencia EFE
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Rompiendo el veto que aseguraba tener para volver a Venezuela, María Corina Machado reapareció este domingo en el escenario nacional para medir el verdadero alcance de su liderazgo de calle. ¿Qué se sabe hasta ahora de su retorno?

 Foto: EFE
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Luego de diez meses fuera de su país, de donde salió para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Machado regresa tras superar unos siete bloqueos aéreos y marítimos a su retorno desde Centroamérica e islas del Caribe, según la información que ha revelado su equipo y fuentes conocedoras del asunto.

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"Estoy aquí. Con ustedes", dijo este domingo en un mensaje en X y minutos después su partido, Vente Venezuela (VV), difundió imágenes de la líder opositora ingresando a una iglesia en la pintoresca localidad de Santa Rosa, estado Lara (oeste), arropada por sus seguidores. No hay detalles todavía sobre su viaje de regreso.

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Instalada en los últimos meses en Panamá -país al que considera una segunda casa por haberla acogido en momentos álgidos, como cuando resguardó las actas de votación que, según la oposición, daban el triunfo a Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024-, Machado llega a Venezuela decidida a encabezar la lucha por nuevas elecciones presidenciales.

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Siempre defendió a Estados Unidos como un aliado y apenas 12 días después de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de tropas de este país, Machado se reunió con Trump, a quien le entregó la medalla del Nobel y le expresó su deseo de volver a Venezuela.

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Entonces el mandatario anunció que podría "involucrar" de alguna manera a la opositora en su plan de transición para Venezuela, pero días después el secretario de Estado, Marco Rubio, -quien es más cercano a Machado-, declaró que el liderazgo de la dirigente no era realista en ese momento para iniciar una transición.

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En marzo, Machado se reunió nuevamente con Trump bajo total hermetismo y solo hasta el 5 de octubre volvió a referirse a ella como una persona "fantástica". El mandatario fue preguntado sobre si apoyaba el regreso de la líder opositora al país y se limitó a responder que "todo saldría bien".

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En todo este tiempo, Washington ha estado negociando acuerdos en materia de petróleo, minería y gas con el Gobierno de Delcy Rodríguez, una relación que ha crecido al punto de calificarse mutuamente como socios y amigos, que los llevó a firmar en agosto un convenio petrolero que permite a Estados Unidos acceder a la quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

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El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca principalmente el petróleo venezolano, y no impulsar la democratización del país. Machado tardó en reaccionar a este acuerdo y solo se limitó a decirle a la Administración de Trump que sus "enemigos" están en el poder en Venezuela. Bajo este escenario la relación Machado-Trump parece distante.

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Machado no forma parte del diálogo, pero manifestó en sus inicios que no obstaculizará el proceso y reiteró su disposición a negociar con Delcy Rodríguez, como ya lo había indicado hace meses durante una reunión con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

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