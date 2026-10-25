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Precio del dólar este domingo 25 de octubre en Honduras

Conozca los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy domingo 25 de octubre en Honduras, según el BCH

Precio del dólar este domingo 25 de octubre en Honduras

Las personas que necesitan adquirir dólares pueden acudir a bancos y casas de cambio autorizados.

 Rayner Peña / EFE

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja este domingo 25 de octubre en Honduras, en comparación con la jornada anterior, de acuerdo con los datos del Banco Central de Honduras (BCH).

La cotización para la compra se ubicó desde el pasado viernes en L26.8956, mientras que el precio de venta alcanzó L27.0301. Ambas tasas disminuyeron L0.0033 respecto al jueves 22 de octubre, cuando se situaron en L26.8989 para la compra y L27.0334 para la venta.

El tipo de cambio es un indicador relevante para las operaciones comerciales y financieras del país. La cotización del dólar puede incidir en el costo de bienes importados y en el valor en lempiras de las remesas enviadas desde el extranjero.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

Las personas que necesitan adquirir dólares pueden acudir a bancos y casas de cambio autorizados para realizar este tipo de operaciones. La disponibilidad y las condiciones del servicio pueden variar según la entidad y la transacción.

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Asimismo, quienes reciben remesas del exterior pueden obtener su dinero en lempiras o en moneda extranjera, de acuerdo con las condiciones del servicio contratado.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia a partir de la información relacionada con la subasta de divisas. Estas cotizaciones sirven como referencia para las operaciones cambiarias en el país.

El BCH actualiza los datos de acuerdo con las jornadas correspondientes, por lo que se recomienda consultar la información oficial para conocer las tasas vigentes.

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Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción La Prensa
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