Rebajas y aumentos: precios de los combustibles a partir del lunes 26 de octubre en Honduras

En Tegucigalpa, la gasolina súper bajará 2.64 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio será de L154.51. La gasolina regular también disminuirá 96 centavos y se cotizará a 140.01 lempiras por galón.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Energía (SEN) anunció una nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 26 de octubre de 2026 en Honduras, con rebajas en las gasolinas súper y regular, mientras que el queroseno y el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular registrarán incrementos.

El diésel mantendrá su precio durante la próxima semana como parte de las medidas de apoyo económico temporal implementadas por el Gobierno ante el aumento internacional de los combustibles. En Tegucigalpa, el galón continuará a L153.53, mientras que en San Pedro Sula costará 149.20 lempiras.

En San Pedro Sula, la gasolina súper tendrá una rebaja de 2.82 lempiras, con un nuevo precio de L149.45 por galón. Por su parte, la regular disminuirá L1.41, hasta ubicarse en 134.97 lempiras.

El queroseno, en cambio, experimentará un incremento de L1.22 por galón en la capital, donde pasará a costar 147.10 lempiras. En San Pedro Sula, el aumento será de 1.04 lempiras, para alcanzar un precio de L141.99 por galón.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El GLP de uso doméstico conservará su precio en ambas ciudades. En Tegucigalpa, el cilindro de 25 libras continuará a 249.62 lempiras, mientras que en San Pedro Sula se mantendrá en 228.47 lempiras.

Para este producto, el Gobierno mantendrá el apoyo económico temporal de 52.82 lempiras en Tegucigalpa y 53.25 lempiras en San Pedro Sula, según la estructura divulgada por la Secretaría de Energía.

El GLP vehicular registrará un aumento de L2.15 por galón en ambas ciudades. Con este ajuste, el precio pasará a 58.66 lempiras en Tegucigalpa y a L54.65 en San Pedro Sula.

La Secretaría de Energía también informó que el apoyo acumulado al diésel para el período comprendido entre el 5 de octubre y el 1 de noviembre asciende a 35.28 lempiras por galón, como parte de las medidas para contener el impacto de las alzas internacionales.

La nueva estructura de precios comenzará a aplicarse desde las primeras horas del lunes 26 de octubre en las estaciones de servicio del país. Los valores detallados corresponden a Tegucigalpa y San Pedro Sula, por lo que los precios pueden variar en otras zonas de Honduras.