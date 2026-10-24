Clima en Honduras este sábado: Copeco pronostica lluvias y descenso de temperaturas

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este sábado 24 de octubre se mantendrá la influencia de una cuña de alta presión sobre el territorio nacional.
Dicho fenómeno meteorológico estará generando vientos frescos del norte, un leve descenso en las temperaturas y precipitaciones en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las mayores afectaciones se registrarán en las zonas norte y nororiente del país, donde se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados, los cuales se manifestarán de manera dispersa.
Por su parte, los pobladores de las regiones del occidente y centro de Honduras experimentarán lluvias débiles y aisladas. Por su parte, para el resto del territorio nacional, especialmente en la zona sur, las autoridades prevén que prevalezcan condiciones mayormente secas y estables.
En cuanto al comportamiento marítimo, Copeco detalló que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá relativamente estable, alcanzando alturas de 1 a 3 pies. En el golfo de Fonseca, las olas registrarán una altura estimada entre los 2 y 4 pies, condiciones consideradas normales para la navegación marina.
Las autoridades meteorológicas indicaron que la salida del sol se registró a las 05:41 a. m. y la puesta se contempla para las 05:24 p. m., al tiempo que recomendaron a la población de las zonas donde se reporten lluvias tomar las medidas de precaución necesarias.