Clima en Honduras este sábado: Copeco pronostica lluvias y descenso de temperaturas

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este sábado 24 de octubre se mantendrá la influencia de una cuña de alta presión sobre el territorio nacional.

Dicho fenómeno meteorológico estará generando vientos frescos del norte, un leve descenso en las temperaturas y precipitaciones en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las mayores afectaciones se registrarán en las zonas norte y nororiente del país, donde se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados, los cuales se manifestarán de manera dispersa.

Por su parte, los pobladores de las regiones del occidente y centro de Honduras experimentarán lluvias débiles y aisladas. Por su parte, para el resto del territorio nacional, especialmente en la zona sur, las autoridades prevén que prevalezcan condiciones mayormente secas y estables.