¡Se vino la lluvia! Cuña de alta presión amenaza la zona norte de Honduras

San Pedro Sula. Una cuña de alta presión provocará lluvias en la zona norte de Honduras durante el fin de semana, con posibles inundaciones urbanas y descenso de las temperaturas, advirtió Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Según el pronóstico, el fenómeno podría ingresar este viernes por la noche y extender sus efectos durante el sábado, domingo y parte del lunes, con precipitaciones en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro y Copán.

López explicó que las lluvias podrían alcanzar entre 60 y 70 milímetros, una cantidad que aumentaría el riesgo de inundaciones en San Pedro Sula, ciudad que, según el funcionario, tiene una capacidad de respuesta de aproximadamente 40 milímetros de lluvia. El meteorólogo señaló que Copeco mantiene vigilancia sobre los ríos Ulúa y Chamelecón, cuyos niveles presentan incrementos leves. Al momento de la entrevista, el Ulúa registraba tres metros y el Chamelecón 1.79 metros, ambos bajo alertamiento verde, de acuerdo con los datos proporcionados por el especialista.

El funcionario indicó que la institución analiza posibles medidas de alertamiento ante las condiciones previstas y recordó que las alertas buscan proteger a la población frente a situaciones de riesgo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Colonias vulnerables a inundaciones

Entre los sectores de San Pedro Sula que presentan problemas relacionados con los drenajes y la acumulación de basura, López mencionó las colonias Jerusalén, Valle de Sula I y II, Villa Ernestina, San José V, Majoncho Sosa e Isla, entre otras comunidades del sureste de la ciudad.

Explicó que la basura acumulada en calles, cunetas y canales obstruye el paso del agua y puede agravar las inundaciones durante las lluvias intensas.

Ante este panorama, recomendó a la población limpiar las cunetas y los canales de drenaje, asegurar los techos de las viviendas y evitar arrojar basura en las calles. También pidió a las comunidades cercanas a quebradas y canales organizarse para mantener limpios los cauces y prevenir obstrucciones.