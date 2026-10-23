  1. Inicio
  2. · San Pedro

¡Se vino la lluvia! Cuña de alta presión amenaza la zona norte de Honduras

Una cuña de alta presión podría dejar lluvias de hasta 70 milímetros e inundaciones en la zona norte este fin de semana. Copeco vigila los ríos y pide precaución

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 15:35 -
  • Eunice Martínez

San Pedro Sula. Una cuña de alta presión provocará lluvias en la zona norte de Honduras durante el fin de semana, con posibles inundaciones urbanas y descenso de las temperaturas, advirtió Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Según el pronóstico, el fenómeno podría ingresar este viernes por la noche y extender sus efectos durante el sábado, domingo y parte del lunes, con precipitaciones en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Yoro y Copán.

López explicó que las lluvias podrían alcanzar entre 60 y 70 milímetros, una cantidad que aumentaría el riesgo de inundaciones en San Pedro Sula, ciudad que, según el funcionario, tiene una capacidad de respuesta de aproximadamente 40 milímetros de lluvia.

El meteorólogo señaló que Copeco mantiene vigilancia sobre los ríos Ulúa y Chamelecón, cuyos niveles presentan incrementos leves. Al momento de la entrevista, el Ulúa registraba tres metros y el Chamelecón 1.79 metros, ambos bajo alertamiento verde, de acuerdo con los datos proporcionados por el especialista.

Alerta a conductores: cierre vial el lunes complicará el paso hacia Los Cármenes

El funcionario indicó que la institución analiza posibles medidas de alertamiento ante las condiciones previstas y recordó que las alertas buscan proteger a la población frente a situaciones de riesgo.

Colonias vulnerables a inundaciones

Entre los sectores de San Pedro Sula que presentan problemas relacionados con los drenajes y la acumulación de basura, López mencionó las colonias Jerusalén, Valle de Sula I y II, Villa Ernestina, San José V, Majoncho Sosa e Isla, entre otras comunidades del sureste de la ciudad.

La cuña de alta presión podría provocar lluvias intensas e inundaciones en San Pedro Sula, especialmente en sectores vulnerables donde la acumulación de basura y los drenajes obstruidos dificultan el paso del agua.

La cuña de alta presión podría provocar lluvias intensas e inundaciones en San Pedro Sula, especialmente en sectores vulnerables donde la acumulación de basura y los drenajes obstruidos dificultan el paso del agua.

 (Foto: LA PRENSA)

Explicó que la basura acumulada en calles, cunetas y canales obstruye el paso del agua y puede agravar las inundaciones durante las lluvias intensas.

Pacientes resienten las asambleas médicas y pagan el precio de la falta de consultas

Ante este panorama, recomendó a la población limpiar las cunetas y los canales de drenaje, asegurar los techos de las viviendas y evitar arrojar basura en las calles. También pidió a las comunidades cercanas a quebradas y canales organizarse para mantener limpios los cauces y prevenir obstrucciones.

Copeco exhorta a los ciudadanos a mantenerse atentos a la evolución del pronóstico y tomar las medidas preventivas necesarias ante las lluvias que podrían afectar la zona norte durante los próximos días.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias