Cuña de alta presión mantendrá clima fresco y lluvias en Honduras este viernes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la influencia de una cuña de alta presión continuará haciéndose sentir sobre el territorio hondureño este viernes 23 de octubre de 2026, dejando un ambiente fresco acompañado de cielos nublados en gran parte del país.

De acuerdo con el boletín meteorológico, este fenómeno atmosférico continuará generando vientos frescos procedentes del norte e incrementos en la nubosidad. Estas condiciones favorecerán la presencia de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, los cuales se manifestarán de forma dispersa en diferentes sectores del territorio nacional.

Las autoridades advierten que las precipitaciones más intensas se registrarán en las regiones noroccidental, norte y oriental del país, donde se prevén acumulados ocasionalmente fuertes acompañados de actividad eléctrica aislada. Por su parte, para las demás zonas de Honduras se esperan únicamente precipitaciones débiles a moderadas de carácter aislado.

En lo que respecta a las condiciones marítimas, los análisis meteorológicos proyectan un oleaje estable tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, manteniéndose entre 1 y 3 pies de altura en ambas costas, lo que permite la navegación con normalidad.

Asimismo, el reporte astronómico del día indica que el sol hizo su aparición a las 05:41 a.m. y su puesta está prevista para las 05:25 p.m., bajo el acompañamiento de la fase lunar en cuarto creciente.

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Copeco pide a la población, principalmente de las zonas más vulnerables del norte y oriente, mantener las precauciones necesarias ante posibles lluvias fuertes e inundaciones repentinas.