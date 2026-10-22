Extienden alerta verde en zonas aledañas al lago de Yojoa y el Distrito Central

San Pedro Sula. Las lluvias continúan complicando la situación en varias regiones de Honduras, donde los deslizamientos, las fallas geológicas y las inundaciones mantienen en riesgo a numerosas familias. Ante este panorama, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 48 horas la alerta verde para el Distrito Central y los sectores aledaños al Lago de Yojoa.

En la capital, la medida responde a los movimientos de tierra y la activación de fallas geológicas asociados con las precipitaciones de los últimos días. Entre los puntos afectados figuran las colonias La Cabaña, Buenos Aires y Villa Adela, donde las condiciones del terreno mantienen la preocupación por posibles nuevos incidentes. La emergencia también persiste en las comunidades cercanas al lago de Yojoa, donde el agua ha cubierto viviendas y otros espacios habitados. La permanencia de las inundaciones ha obligado a evacuar a familias que ahora enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a sus hogares. Más de 14 comunidades reportan afectaciones por el aumento del nivel del lago. Las precipitaciones, que se han repetido principalmente durante las tardes y noches, mantienen la presión sobre las zonas bajas y dificultan las labores de quienes intentan rescatar sus pertenencias antes de que el agua avance más. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En La Guama, Pablo Rodríguez, quien lleva más de dos décadas viviendo en el sector, comenzó a preparar una alternativa para abandonar su casa si la situación empeora. Con la ayuda de su nieto, construye una pequeña estructura de madera junto a la carretera CA-5, mientras el agua continúa entrando en su vivienda, situada cerca del acceso principal de la comunidad.