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Desbordamiento del Lago de Yojoa deja casas bajo el agua en La Guama

Al menos 30 familias abandonaron sus viviendas en La Guama, Santa Cruz de Yojoa, por las inundaciones tras el aumento del nivel del Lago de Yojoa

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 14:30 -
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Las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del Lago de Yojoa han obligado a decenas de familias a abandonar sus viviendas en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, donde el agua ha alcanzado las casas ubicadas a la orilla de la carretera CA-5.

 Foto: Franklin Muñoz / LA PRENSA
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La emergencia también afecta la circulación vehicular entre La Guama y Peña Blanca, donde las lluvias han provocado acumulaciones de agua sobre la carretera, lo que dificulta el tránsito de los conductores.

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Durante un recorrido por La Guama, se constató que varias viviendas permanecen rodeadas de agua, mientras que en algunas el nivel ha llegado prácticamente hasta las ventanas. Los patios también se encuentran inundados y parte de la comunidad está cubierta por las aguas.

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La situación ha obligado a numerosas familias a salir de sus hogares y trasladarse temporalmente a casas de familiares o buscar otros lugares donde permanecer mientras esperan que el nivel del agua disminuya.

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De acuerdo con los testimonios recabados durante el recorrido, algunas personas lograron sacar parte de sus pertenencias antes de abandonar sus viviendas; sin embargo, otras no han podido recuperar todos sus objetos debido a la magnitud de las inundaciones.

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Uno de los vecinos afectados relató que su casa se encuentra entre las más perjudicadas, debido a que está ubicada en una zona más alejada de la carretera principal, donde el agua ha avanzado considerablemente.

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El recorrido también evidenció que las calles pavimentadas que habitualmente utilizan los habitantes para entrar y salir de la comunidad se encuentran anegadas en algunos tramos. Para mostrar la dimensión de la emergencia, fue necesario desplazarse en una embarcación por sectores que normalmente permanecen transitables.

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Según los pobladores, es la primera vez que el agua alcanza ese nivel en la zona, una situación que ha generado preocupación entre quienes han tenido que dejar sus hogares y desconocen cuándo podrán regresar.

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Pese a las pérdidas y las dificultades, las familias mantienen la esperanza de que el nivel del agua baje en los próximos días y puedan volver a sus viviendas. Por ahora, muchas permanecen fuera de sus casas, mientras otras continúan buscando dónde refugiarse.

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Las inundaciones mantienen en alerta a los habitantes de La Guama y de otros sectores cercanos al Lago de Yojoa, mientras las acumulaciones de agua en la carretera CA-5 representan una dificultad adicional para quienes transitan por esta importante vía de comunicación.

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La evolución de la emergencia dependerá de las condiciones climáticas y del comportamiento del nivel del agua. Autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución por los tramos afectados y evitar atravesar zonas inundadas cuando no existan condiciones seguras.

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