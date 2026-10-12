Desbordamiento del Lago de Yojoa deja casas bajo el agua en La Guama

El recorrido también evidenció que las calles pavimentadas que habitualmente utilizan los habitantes para entrar y salir de la comunidad se encuentran anegadas en algunos tramos. Para mostrar la dimensión de la emergencia, fue necesario desplazarse en una embarcación por sectores que normalmente permanecen transitables.Según los pobladores, es la primera vez que el agua alcanza ese nivel en la zona, una situación que ha generado preocupación entre quienes <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/canaveral-rio-lindo-hidroelectricas-lago-yojoa-tubos-electricidad-CC32122473" target="_blank">han tenido que dejar sus hogares</a> y desconocen cuándo podrán regresar.Pese a las pérdidas y las dificultades, las familias mantienen la esperanza de que el nivel del agua baje en los próximos días y puedan volver a sus viviendas. Por ahora, muchas permanecen fuera de sus casas, mientras otras continúan buscando dónde refugiarse.Las inundaciones mantienen en alerta a los habitantes de La Guama y de otros <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/lago-yojoa-joya-natural-vacaciones-feriado-morazanico-precios-actividades-LE32273383" target="_blank">sectores cercanos al Lago de Yojoa</a>, mientras las acumulaciones de agua en la carretera CA-5 representan una dificultad adicional para quienes transitan por esta importante vía de comunicación.