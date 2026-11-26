A ocho meses de su implementación, la Ley de Empleo a Tiempo Parcial apenas registra 800 contratos, una cifra considerablemente inferior a la expectativa inicial de generar al menos 50,000 puestos de trabajo.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha planteado alrededor de ocho modificaciones a la legislación vigente, con el argumento de facilitar la contratación formal y ampliar las oportunidades laborales.
Una de las principales reformas solicitadas por los empresarios consiste en eliminar o reducir el mínimo de 18 horas semanales, permitiendo contratar personal para jornadas más cortas.
El sector empresarial considera que existen actividades comerciales y de servicios que, por su naturaleza, requieren trabajadores durante períodos más reducidos y que actualmente quedan fuera del marco legal.
Otra de las propuestas busca revisar las cotizaciones patronales al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), uno de los costos que los empresarios identifican como una limitante para contratar personal.
Las micro, pequeñas y medianas empresas argumentan que cubrir la totalidad de la aportación patronal al Seguro Social representa una carga económica que dificulta la generación de nuevos empleos a tiempo parcial.
El Cohep también propone modificar las condiciones bajo las cuales se reconoce el descanso remunerado de los trabajadores contratados a tiempo parcial, tomando como referencia el Código del Trabajo.
Entre los puntos discutidos figura ampliar el período durante el cual los trabajadores pueden superar las 32 horas semanales sin que su contrato se convierta automáticamente en uno a tiempo completo.
Con esta modificación, los empresarios buscan responder a las necesidades de sectores que experimentan incrementos temporales de la demanda, especialmente durante las temporadas comerciales.
Otro de los aspectos que se busca flexibilizar son las consecuencias legales que enfrentan los empleadores cuando incumplen los plazos establecidos para registrar los contratos laborales.
Dentro de las iniciativas legislativas relacionadas con esta modalidad también se plantea facilitar la contratación de trabajadores a tiempo parcial en las instituciones gubernamentales.
La propuesta legislativa incorpora una cláusula de evaluación que permitiría medir los resultados de las reformas seis meses después de su eventual entrada en vigor.
Las modificaciones serán remitidas al Consejo Económico y Social (CES), donde representantes de los trabajadores, empresarios y Gobierno analizarán el alcance de cada propuesta.
El Congreso Nacional buscará que el sector privado asuma compromisos concretos de generación de empleo, de manera que la flexibilización de la normativa se traduzca en nuevas oportunidades laborales.
La diputada Sara Zavala, integrante de la Comisión de Trabajo del Congreso Nacional, aclaró que las sugerencias empresariales no necesariamente serán incorporadas en los términos en que fueron presentadas. La intención de los impulsores de la iniciativa es agilizar la discusión de las reformas para aprovechar la demanda de trabajadores durante la temporada navideña.
Estos son al menos ocho cambios que ya han trascendido y que el sector privado busca que se reformen para hacer viable la Ley de Empleo a Tiempo Parcial que rige el trabajo temporal en Honduras.