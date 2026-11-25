En el departamento de Santa Bárbara, los cortes comprenderán sectores de los municipios de San Francisco de Yojoa, Ilama, Gualala, Santa Bárbara y San José de Colinas. Entre las comunidades afectadas figuran El Zapote, Hacienda La Vueltosa, La Mica, San Vicente de las Nieves, Plan de Italia, San José de Oriente, La Montañita, El Ocote, Cececapa, Agua Sarca, Umigua, La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana y El Capulín. También se incluyen sectores cercanos al centro penitenciario El Pozo y la generadora Cececapa. En Santa Bárbara también se interrumpirá el servicio en San Luis Planes, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, Gualjoco, Inguaya, San Gaspar, Los Anises, colonia Suyapa, Brisas del Pinal y El Rodeo. En San José de Colinas, la suspensión abarcará numerosas comunidades, entre ellas Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada, El Jicatu yo, Las Trojas, El Porvenir, Cacaulapa, Nueva Esperanza, Monte Vista, La Nueva Florida y San Luis del Pacayal en horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.