La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este jueves 26 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos Santa Bárbara, Yoro, Choluteca, Francisco Morazán y varios municipios de Cortés., según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Santa Bárbara, los cortes comprenderán sectores de los municipios de San Francisco de Yojoa, Ilama, Gualala, Santa Bárbara y San José de Colinas. Entre las comunidades afectadas figuran El Zapote, Hacienda La Vueltosa, La Mica, San Vicente de las Nieves, Plan de Italia, San José de Oriente, La Montañita, El Ocote, Cececapa, Agua Sarca, Umigua, La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana y El Capulín. También se incluyen sectores cercanos al centro penitenciario El Pozo y la generadora Cececapa. En Santa Bárbara también se interrumpirá el servicio en San Luis Planes, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, Gualjoco, Inguaya, San Gaspar, Los Anises, colonia Suyapa, Brisas del Pinal y El Rodeo. En San José de Colinas, la suspensión abarcará numerosas comunidades, entre ellas Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada, El Jicatu yo, Las Trojas, El Porvenir, Cacaulapa, Nueva Esperanza, Monte Vista, La Nueva Florida y San Luis del Pacayal en horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
La interrupción también comprenderá comunidades de San Luis, Chinda, Trinidad, Concepción del Norte y Petoa. En San Luis figuran Llamalá, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Las Golondrinas, Piedras Azules y Aguas de la Piedra. En Chinda se verán afectados San Rafael, Las Breas, Platanales, Cablotales, Río Caña y La Majada. En Trinidad, los trabajos abarcarán sectores como El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matazanales, La Guama, El Carrizal, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales y El Rosario. Asimismo, en Concepción del Norte se incluyen Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa y Camalotales. En Petoa, la suspensión llegará a Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Sarca y Honduritas en horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
El Progreso y El Negrito, Yoro (9:00 a.m. a 3:00 p.m.): En el departamento de Yoro, los trabajos afectarán la aldea Fuerzas Vivas, colonia Núñez, aldea Buenos Aires y las aldeas Crucitas 1, 2 y 3, así como San José del Negrito y sectores aledaños.
En el departamento de Choluteca, la suspensión del servicio eléctrico abarcará la colonia Inés Carranza, La Lucha, Camaronera Seat Farms, San José de las Conchas, El Ojochal y Boca del Río Viejo. También se incluyen Azucarera Choluteca, Azucarera La Grecia, Lajero Blanco, Las Joyadas, aldea Las Delicias, La Lujosa, aldea La Escondida, aldea El Chaparro, aldea Los Llanitos, colonia Vista Hermosa, Piedra de Agua, Chacalito, El Portón, Santa Cruz, San Isidro, Buena Vista, aldea El Chapetón y San Cristóbal. La interrupción también alcanzará las comunidades de El Cerro, Los Mangles, El Jiote, Paya Punta Ratón, Monjarás, Pueblo Nuevo, Cedeño, El Botadero, El Venado, Guapinol, Los Puentes, barrio La Reserva, colonia Boca del Río Viejo y Los Delgaditos. Además, figuran Camaronera Unifinca, Orolarba, Laboratorio de Granjas Marinas, Larva Lee, El Edén, Ojochalito y Brisas del Mar, entre otros sectores aledaños en horario de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.
En San Pedro Sula, los trabajos de mantenimiento afectarán la colonia Trejo, en sus etapas I, II y III, así como el hotel La Cordillera y Yude Canahuaty en horario de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
En Tegucigalpa y sectores del Distrito Central, la interrupción comprenderá la colonia San Carlos, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Hospital San Felipe, colonia La Campaña, colonia Matamoros, Embajada de España, asilo de ancianos, Repostería El Hogar, iglesia Medalla Milagrosa y Paiz Novacentro, además de zonas aledañas en horario de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.
Otro grupo de sectores del Distrito Central permanecerá sin energía eléctrica durante ocho horas. Entre las zonas afectadas figuran parte del barrio Guanacaste, avenida La Paz, Embajada de Estados Unidos, supermercados Más x Menos, barrio La Reforma, barrio El Manchén, barrio San Pablo, mercado San Pablo, Marina Mercante y las canchas de basquetbol del barrio Guanacaste. También se incluyen la escuela José Cecilio del Valle, Brisas del Picacho, colonia Viera, hotel El Picacho, colonia Jacarandas, barrio Casamata, campus de la UNICAH, cuartel policial Casamata, antiguos cines Real del Bosque, calle El Túnel, barrio El Edén, parte de la colonia Palmira, plaza Benito Juárez y Embajada de Brasil. La programación contempla además la Embajada de Estados Unidos como circuito alterno y parte de la colonia San Carlos, específicamente en la avenida República de México en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
En Olancho, las interrupciones comprenderán toda la ciudad de Catacamas, residencial Los Llanos 1 y 2, barrio La Trinidad, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residencial Las Uvas, residencial Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de la colonia Los Maestros, residencial Rosales, escuela El Sembrador, barrio El Llano y el aeropuerto. La suspensión también abarcará El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, colonia Agrícola, aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaruca, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Bijía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel. Asimismo, se incluye todo el municipio de Culmí y comunidades aledañas en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En otros sectores de Olancho, los trabajos afectarán Santa María del Real, generación distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimís, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Herradura, San Luis de Lajas, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Mirás de Hombre y aldea González, además de comunidades aledañas. En Juticalpa, la suspensión comprenderá parte de la ciudad, el Banco de Occidente, Mall Premier Juticalpa, Centro Médico Olanchano, residencial Florida, Coyotepe, Tulín, residencial El Roble y colonia Calona, así como sectores cercanos en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.