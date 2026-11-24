Choluteca: Los trabajos de mantenimiento se desarrollarán de 8:00 am a 4:00 pm. Entre las zonas afectadas están El Obraje, Prados #1 y #2, Azucarera Choluteca, fincas, Camaronera Fonseca, Santa Irene, San Isidro, El Chagüitón, Rancherías, El Venado, Parque Solar, La Cuchilla, Guamerú, Costa Azul, San Bernardo, Playa Negra, Camaronera Granjas Marinas San Bernardo, colonia Nueva Esperanza, colonia Altamira, Jacalito, Los Rincones, San José de la Landa, El Cahuano, colonia 7 de Mayo, Apasuru, Tierra Blanca, Jocomico, Las Marías 1 y 2, La Cabaña, El Corozo, El Carmen #1, La Chorrera y finca Montelíbano. También se reportan cortes en Namasigüe centro, La Mora, San Agustín, San Rafael, La Danta, San Francisco, La Constancia, Cofradía, Las Pilitas, Vuelta del Cerro, San Jerónimo, Santa Cruz, Santa Isabel, Yoloran, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal y el municipio de El Triunfo. La suspensión también comprenderá El Ángel, colonia Araujo, Hacienda Las Hormigas, La Corteza, Cerro Masila, Los Laureles, colonia Santa Marta, Dos Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, colonia Nueva Suyapa, barrios San Miguel #1 y #2, El Tololo, Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, El Cedrito, colonia Bellos Horizontes, Dos Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, colonia 27 de Mayo, Cuatro Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, colonia Santa Lucía, El Perico, San Buenaventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo y San Benito Nuevo, además de zonas aledañas.