La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 25 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos El Paraíso, Santa Bárbara, Francisco Morazán y varios municipios de Cortés., según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Santa Bárbara: Los cortes están programados de 8:30 am a 2:30 pm y afectarán los sectores de San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, El Ciruelo, La Flecha, Las Flores e Ingenio Chumbagua.
Siguatepeque, Comayagua: Los trabajos se realizarán de 8:15 am a 4:15 pm. Entre las zonas afectadas figuran los barrios El Carmen, Macaruya, Santa Martha y Zaragoza, Paso Hondo, carretera CA-5, El Achiote, Buenos Aires #2, Buena Vista, desvío a La Esperanza, Don Tiki, Granja D'Elia, Mall Uniplaza, Wendy's, Texaco Valeriano, Granjas Cargill, Diálisis de Honduras, Potrerillos e Industria A La Mode.
El Paraíso y Olancho: La suspensión del servicio será de 9:00 am a 5:00 pm. Entre los sectores afectados están Nueva Jerusalén, Hacienda Villa Lucía, Santa María, Torneado, Hacienda El Torneado, Plantel de Minería, Hacienda Mario Kafaty, Hacienda Siberia, Guanijiquil, Hacienda Jorge Rivera, Hacienda El Piñonal, Empresa de Servicios Múltiples, Cieneguita, Quesera Vieja, Hacienda Almendares, Siales, Hacienda Perla, La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, comunidad de Coyolito, iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara y aserradero Las Delicias. También se interrumpirá el suministro en el proyecto y campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La Libertad, Las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidroeléctrica Guineo, Poncaya, Palestina, comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas, Nueva Danlí, Brisas, El Rosario, Nueva Choluteca y Fraternidad. Asimismo, en Río Blanco, Catacamas, los sectores de Los Lirios, Zapote Verde, Las Marías, La Unión, Campamento Viejo, Campamento Nuevo, Rancho Quemado, La Lagunita y Minas de Oro.
Trojes, El Paraíso: Los cortes se efectuarán de 9:05 am a 5:05 pm. La interrupción abarcará El Zamorano, Chirinas, La Isla, Sartenejas, El Zapotillo #1 y #2, La Suiza, Guayambre, El Matazano, Chichimora, Rancho Rosa, Casa de Bloques, La Redonda #1 y #2, Los Achotes, La Cebadilla, El Triunfo, Villa Elena #1 y #2, Bañaderos, Villa Rica, Villa Nueva #1, #2 y #3, Cuba y Quebrada Chiquita #1 y #2. Además, se incluyen El Progreso, Santa Clara, Buena Vista, El Higuerito, El Quebradón, El Porvenir, El Naranjo, Alto Pino, La Primavera, Cerro Azul, Las Lomas, el Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los Dos Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme y La Nueva.
Distrito Central: La suspensión del servicio está prevista de 9:15 am a 3:15 pm en San Matías, Quiscamote y zonas aledañas.
Choluteca: Los trabajos de mantenimiento se desarrollarán de 8:00 am a 4:00 pm. Entre las zonas afectadas están El Obraje, Prados #1 y #2, Azucarera Choluteca, fincas, Camaronera Fonseca, Santa Irene, San Isidro, El Chagüitón, Rancherías, El Venado, Parque Solar, La Cuchilla, Guamerú, Costa Azul, San Bernardo, Playa Negra, Camaronera Granjas Marinas San Bernardo, colonia Nueva Esperanza, colonia Altamira, Jacalito, Los Rincones, San José de la Landa, El Cahuano, colonia 7 de Mayo, Apasuru, Tierra Blanca, Jocomico, Las Marías 1 y 2, La Cabaña, El Corozo, El Carmen #1, La Chorrera y finca Montelíbano. También se reportan cortes en Namasigüe centro, La Mora, San Agustín, San Rafael, La Danta, San Francisco, La Constancia, Cofradía, Las Pilitas, Vuelta del Cerro, San Jerónimo, Santa Cruz, Santa Isabel, Yoloran, Cacao Colón, Las Hormigas, Los Chorros, Piedra Parada, Las Marías, Tres Piedras, Tierra Concepción, Agua Caliente, Quebrada Honda, Camaronera El Faro, Ojo de Agua, El Gramal y el municipio de El Triunfo. La suspensión también comprenderá El Ángel, colonia Araujo, Hacienda Las Hormigas, La Corteza, Cerro Masila, Los Laureles, colonia Santa Marta, Dos Quebradas, El Limón, La Cayuya, Guasaule, Soní, El Cedral, colonia Nueva Suyapa, barrios San Miguel #1 y #2, El Tololo, Brisas del Río Guale, Santa Rosa, San José, El Cedrito, colonia Bellos Horizontes, Dos Cerros, Los Garrobos, Calpules, Santa María, colonia 27 de Mayo, Cuatro Esquinas, Nance Dulce, El Terrero, Las Pintadas, Guasimal #1 y #2, colonia Santa Lucía, El Perico, San Buenaventura, Las Chácaras, Santa Teresa, El Porvenir, Río Grande, La Libertad, El Pacón, La Montaña, La Joya, Las Vueltas, Cerro Colorado, Tierras Coloradas, Santa Ana, San Benito Viejo y San Benito Nuevo, además de zonas aledañas.
San Pedro Sula: Los cortes están programados de 8:45 am a 2:45 pm en Islas del Progreso, residencial Villa Olímpica, colonia Guillén y residencial Villa Hermosa.
Villanueva: La interrupción del servicio será de 9:00 am a 4:00 pm y afectará el supermercado Dos Caminos, Gold Chicken (Dos Caminos), ZIP Búfalo, Ingenio Santa Matilde (CAHSA) y balneario El Bálsamo.