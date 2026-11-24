Fuertes declaraciones lanzó este martes Kensy Ivette García Torres, conocida como "La Muñeca de la Mafia", a su llegada a los tribunales para comparecer en la audiencia inicial por una acusación de lavado de activos agravado.
"Estoy confiando en el Todopoderoso. Los tienen de rodillas y me quieren poner de rodillas a mí", expresó Kensy, quien, con evidente molestia en el rostro, se dirigía a comparecer ante los tribunales con las manos esposadas.
La imputada también cuestionó a las autoridades y pidió la renuncia de quienes, según sus declaraciones, estarían detrás de lo que calificó como un circo.
"Mejor háganse a un lado, renuncien. Hay hombres capaces de ocupar esos cargos. Dejen de burlarse del pueblo por este tipo de circo", expresó ante los medios de comunicación.
Las declaraciones de García Torres se produjeron mientras era trasladada a la sala de audiencias, donde enfrenta un proceso judicial por su presunta vinculación con operaciones financieras irregulares y movimientos de dinero cuyo origen, según las investigaciones, no tendría una justificación legítima.
El Ministerio Público la señala como supuesta responsable del delito de lavado de activos agravado, luego de detectar transacciones financieras que no guardarían congruencia con sus actividades económicas conocidas. La acusación se sustenta en indicios recopilados durante las investigaciones fiscales.
En la audiencia previa de declaración de imputado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró que se decretara la detención judicial de la acusada. La medida permitió que permaneciera bajo custodia mientras avanzaba el proceso judicial.
La captura de García Torres se ejecutó el viernes 20 de noviembre mediante un allanamiento en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, Cortés. El operativo estuvo a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
De acuerdo con el Ministerio Público, la detención se produjo después de que las autoridades reunieran indicios que vincularían a la imputada con operaciones financieras presuntamente irregulares. Los hallazgos forman parte de las investigaciones que dieron origen a la acusación actual.
Entre los antecedentes del caso, el Ministerio Público señala que en 2022 García Torres firmó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Miami y fue condenada por la Corte del Distrito Sur de Florida a tres años de prisión. En ese proceso admitió su participación en un esquema de blanqueo de capitales desarrollado entre 2018 y 2019.
Según la información fiscal, mediante ese esquema se habría dado apariencia de legalidad a más de 1.8 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Estos antecedentes forman parte de los elementos considerados por las autoridades en las investigaciones relacionadas con la imputada.
Las indagaciones continuaron mediante el intercambio de información entre agentes contra el crimen organizado de la ATIC y equipos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que dieron seguimiento a las actividades presuntamente irregulares atribuidas a García Torres.
Asimismo, un dictamen financiero del caso establece que la acusada presuntamente registra transacciones superiores a los 30 millones de lempiras, cuyo origen se desconoce. Este hallazgo constituye uno de los elementos que sustentan la acusación por lavado de activos agravado presentada por el Ministerio Público.
El caso también está relacionado con la Operación Maremoto, ejecutada en dos fases entre 2021 y 2022 por el Ministerio Público, a través de la FESCCO y la ATIC, contra el extraditable Fredy Donaldo Mármol Vallejo y sus socios, entre ellos la actual imputada. Durante esas acciones se aseguraron 162 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, embarcaciones y vehículos.