Un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13), identificado como Melvin Donaldo Maldonado Quiñones, de 38 años y conocido con el alias de "Halconcillo", fue detenido en el barrio La Venecia de la ciudad de Choluteca.
La aprehensión se ejecutó mediante una operación coordinada entre la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Según las indagaciones de los cuerpos de seguridad, el imputado ejercía funciones de mando dentro de la organización delictiva y habría recurrido al borrado de los tatuajes distintivos de la estructura que portaba en su cuerpo, una modalidad que los agentes atribuyen al intento de alterar su apariencia física para evadir controles e identificación policial.
Los archivos de investigación reflejan además que Maldonado Quiñones registra un antecedente previo tras haber sido capturado en 2019 por su presunta participación en delitos relacionados con el cobro de extorsión.
Tras su detención, el sospechoso quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente por su supuesta vinculación con estructuras ilícitas dedicadas a la intimidación y el cobro extorsivo en la zona sur del país.
"El problema no son los tatuajes, sino lo que representan. Las personas que porten tatuajes alusivos a la MS-13, de la Pandilla 18 o del Cartel del Diablo serán requeridas, detenidas y procesadas", expresó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, en un comunicado difundido por la institución.
Este era uno de los tatuajes que tenía el detenido cuando fue aprehendido en 2019 por la entonces Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).
La Policía también lanzó una advertencia a quienes presuntamente colaboran con estas estructuras criminales y señaló que sus equipos de inteligencia trabajan para identificarlos y capturarlos. "A todos los colaboradores de estas estructuras terroristas les decimos que se alejen porque en cualquier momento nuestros equipos de inteligencia los van a capturar", expresó la institución.