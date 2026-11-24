Si se consideran ambos montos, el valor estimado del paquete podría alcanzar los 850.000 dólares durante el año de reinado: 250.000 dólares como compensación anual y hasta 600.000 en asignaciones mensuales. Sin embargo, esta última cantidad no necesariamente representa dinero de libre disposición, pues estaría destinada a financiar los viajes, proyectos y obligaciones que implica el cargo. Gulf News también ha señalado que las cifras oficiales no son de dominio público, por lo que estos valores deben entenderse como referencias y no como premios confirmados para 2026.