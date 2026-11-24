La próxima Miss Universo no solo se llevará una de las coronas más reconocidas del mundo del espectáculo, sino que también accederá a una serie de beneficios económicos, profesionales y personales durante su año de reinado. Entre ellos figuran una compensación anual estimada en cientos de miles de dólares, una residencia en Nueva York y una agenda internacional con gastos cubiertos.
La edición número 75 del certamen, denominada Diamante, celebrará su gran final el 24 de noviembre de 2026 en Puerto Rico. La mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior, será la encargada de entregar el título a su sucesora, quien asumirá durante los próximos 12 meses el papel de embajadora de la franquicia.
Aunque la Organización Miss Universo no ha divulgado un desglose oficial y actualizado de las remuneraciones, diferentes publicaciones internacionales han compartido estimaciones sobre el paquete económico que reciben las ganadoras. La compensación anual rondaría los 250.000 dólares, a los que se añadiría una asignación mensual reportada de 50.000 dólares para cubrir actividades y compromisos oficiales.
Si se consideran ambos montos, el valor estimado del paquete podría alcanzar los 850.000 dólares durante el año de reinado: 250.000 dólares como compensación anual y hasta 600.000 en asignaciones mensuales. Sin embargo, esta última cantidad no necesariamente representa dinero de libre disposición, pues estaría destinada a financiar los viajes, proyectos y obligaciones que implica el cargo. Gulf News también ha señalado que las cifras oficiales no son de dominio público, por lo que estos valores deben entenderse como referencias y no como premios confirmados para 2026.
Otro de los beneficios atribuidos a la ganadora es el alojamiento en un departamento de lujo en Nueva York, residencia que utilizaría mientras cumple con las actividades de la organización. La disponibilidad de este espacio facilita su participación en reuniones, entrevistas y otros compromisos vinculados con la sede de la franquicia, sin tener que asumir personalmente todos los gastos de estadía.
La nueva reina también tendría acceso a vestuario de diseñadores internacionales, joyas y servicios profesionales de belleza, maquillaje, peluquería y estilismo. Estos recursos forman parte de la preparación de su imagen pública para sesiones fotográficas, campañas comerciales, apariciones en medios y eventos oficiales. Asimismo, los desplazamientos relacionados con su agenda internacional estarían contemplados dentro de los beneficios del reinado.
Uno de los símbolos más importantes de esta edición será la corona "The Radiance of an Eternal Legacy", creada para conmemorar el 75.º aniversario de Miss Universo. La pieza, diseñada por el joyero venezolano George Wittels en colaboración con la casa parisina Maison d'Or, está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes de talla brillante. Su diseño incorpora tres piedras principales que representan el pasado, el presente y el futuro del concurso.
Aunque la joya será uno de los elementos más visibles del reinado, la ganadora no podrá conservarla de manera permanente. La corona pertenece a la organización y se utiliza durante las apariciones oficiales de la titular. Al concluir sus 12 meses de representación, deberá entregarla a la siguiente mujer que obtenga el título.
Detrás de estos beneficios existe una agenda de trabajo que exige disponibilidad y participación constante. La nueva Miss Universo deberá viajar, conceder entrevistas, asistir a encuentros con patrocinadores y formar parte de campañas publicitarias y actividades sociales. La organización describe el puesto como un compromiso de tiempo completo, que también contempla la promoción de iniciativas humanitarias y causas de alcance internacional.
La exposición que ofrece el certamen puede abrir oportunidades profesionales incluso después de entregar la corona. Alicia Machado, ganadora en 1996, desarrolló una trayectoria en la actuación y la televisión, mientras que Jacqueline Bracamontes, quien participó en 2001, se consolidó como presentadora y actriz. Más recientemente, Fátima Bosch ha ampliado su presencia en la industria de la moda y la publicidad, con participaciones en campañas internacionales como imagen de Guess.