En Miss Universo 2026, la corona no solo se disputa con tacones, vestidos de gala y pasarelas impecables. Detrás de muchas de las candidatas hay años de universidad, posgrados, carreras profesionales y una preparación que demuestra que la belleza va acompañada de conocimiento. . Estas son las mujeres que, además de su carisma y elegancia, llevan un impresionante expediente académico en la competencia por la corona.
Danielle Adewusi — Nigeria: Probablemente una de las credenciales académicas más fuertes de todo el concurso. Es médica graduada de King’s College London y además cuenta con formación en Psicología. Su perfil no se queda en los títulos: fundó Scrub The Stigma, iniciativa enfocada en educación sobre salud femenina. Además, ya tenía experiencia en concursos al haber llegado al Top 5 de Miss Universe Great Britain 2023. Su formación la llevó hacia la investigación científica y actualmente está enfocada en convertirse en especialista en Obstetricia y Ginecología, área vinculada con su trabajo en salud femenina. Además, ha participado en espacios internacionales relacionados con los derechos y bienestar femenino. A esta preparación científica suma una faceta artística poco común: tiene formación clásica en piano y violonchelo y obtuvo un Diploma ABRSM en piano, convirtiéndola en una de las candidatas con perfiles académicos y profesionales más completos de Miss Universo 2026.
Justus Kelley — Estados Unidos: Cuenta con una maestría en Salud Pública y una trayectoria profesional y deportiva bastante amplia. También fundó FosterFootprints, organización enfocada en niños en el sistema de cuidado temporal, y trabaja en iniciativas relacionadas con la salud infantil.
Angela Aumonier — Gran Bretaña: Tiene una maestría en Epidemiología y trabaja como investigadora de salud pública. Además, desarrolló una organización dedicada a la salud femenina. Es un perfil particularmente interesante porque combina investigación científica, salud pública y activismo.
Bea Millan-Windorski — Filipinas: Tiene una doble titulación en Historia y Relaciones Internacionales por la University of Wisconsin-Madison y actualmente tiene aspiraciones de convertirse en abogada. Su formación combina humanidades, política internacional y comunicación, algo particularmente interesante para una candidata de Miss Universo.
Sabrina Wang — China: Una de las historias académicas más curiosas del certamen. Estudia Matemáticas en Columbia University, obtuvo una puntuación perfecta en el ACT y ganó el primer lugar en un concurso de modelado matemático durante la secundaria. Paralelamente, trabaja como vicepresidenta de una empresa inmobiliaria. Es probablemente uno de los perfiles más “académicos” del concurso.
María Adelina Castillo — Guatemala: Aquí hay otro perfil extraordinario, es médica general, pediatra graduada con honores y actualmente cursa una subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos. Además, habla español, inglés y griego. Su combinación de medicina, especialización y dominio de idiomas la coloca fácilmente entre las candidatas con preparación académica más sobresaliente.
Melissa Núñez — República Dominicana: Es licenciada en Psicología y ha llevado su formación hacia proyectos sociales. Su perfil combina psicología, emprendimiento y trabajo comunitario, incluyendo iniciativas relacionadas con intervención temprana en niños con autismo y prevención del abuso de opioides.
María Alejandra López — Colombia: Es ingeniera industrial, habla español, inglés y francés y tiene una particular afición por las matemáticas. Su perfil oficial incluso destaca su gusto por los acertijos matemáticos y el Sudoku. Su preparación académica se complementa con una trayectoria de 13 años en concursos de belleza, demostrando que su perfil combina formación profesional, disciplina y experiencia internacional.
Luisa Pineda — Honduras: Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y estudia Ingeniería en Operaciones y Logística. Además de su preparación universitaria, tiene más de ocho años de experiencia en el sector de exportaciones y ha participado en proyectos de sostenibilidad y reciclaje. Es decir, no solamente está estudiando: ha construido una trayectoria profesional paralela.
Mia Dio — Cuba: Tiene un título en Relaciones Internacionales con especialización en Ciencias Políticas. Su perfil académico se complementa con comunicación y activismo digital, por lo que puede resultar especialmente interesante en una competencia donde la capacidad de argumentar y comunicar es fundamental.
Jennifer Barreto - Puerto Rico: Destaca por una sólida preparación en el área de la salud mental: posee un bachillerato en Psicología y dos maestrías, una en Psicología de Investigación y otra en Trabajo Social Clínico. Además, complementó sus estudios con formación en trauma, protección infantil, violencia doméstica, prevención del suicidio y evaluación de necesidades comunitarias, conocimientos que aplica en su trabajo como especialista de prevención en el Ejército de Estados Unidos.