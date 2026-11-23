Danielle Adewusi — Nigeria: Probablemente una de las credenciales académicas más fuertes de todo el concurso. Es médica graduada de King’s College London y además cuenta con formación en Psicología. Su perfil no se queda en los títulos: fundó Scrub The Stigma, iniciativa enfocada en educación sobre salud femenina. Además, ya tenía experiencia en concursos al haber llegado al Top 5 de Miss Universe Great Britain 2023. Su formación la llevó hacia la investigación científica y actualmente está enfocada en convertirse en especialista en Obstetricia y Ginecología, área vinculada con su trabajo en salud femenina. Además, ha participado en espacios internacionales relacionados con los derechos y bienestar femenino. A esta preparación científica suma una faceta artística poco común: tiene formación clásica en piano y violonchelo y obtuvo un Diploma ABRSM en piano, convirtiéndola en una de las candidatas con perfiles académicos y profesionales más completos de Miss Universo 2026.