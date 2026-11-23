En la misma publicación, valoró que ella lo acompañara de manera incondicional y que, en ocasiones, dejara en segundo plano sus propios proyectos para respaldar sus objetivos deportivos. “Gracias por caminar a mi lado, por apoyarme incondicionalmente en mi carrera como futbolista, por dejar muchas veces de lado tu propia carrera como periodista, tus proyectos y tus sueños para acompañarme a cumplir los míos”, agregó.