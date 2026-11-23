Periodista y futbolista han estremecido las redes sociales al revelar el fin de su matrimonio.
Patricia Peralta es una periodista chilena que durante años desarrolló su carrera profesional.
Su nombre ha cobrado relevancia tras el anuncio del fin de su matrimonio, luego de 19 años de relación, una noticia que también puso el foco en la trayectoria profesional que construyó y los desafíos personales que enfrentó durante la carrera deportiva de su pareja.
El exfutbolista chileno José “Pepe” Rojas sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio con la periodista Patricia Peralta, con quien compartió 19 años de relación.
El histórico excapitán de Universidad de Chile hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva reflexión sobre el cierre de esta etapa de su vida.
La noticia generó repercusión entre sus seguidores, especialmente por las palabras que el exdefensor dedicó a quien fue su compañera durante casi dos décadas.
Lejos de limitarse a comunicar la separación, Rojas aprovechó el mensaje para recordar los años compartidos, agradecer el respaldo que recibió durante su carrera deportiva y destacar la familia que construyeron juntos.
“Después de 19 años de matrimonio, de una historia llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables, hemos decidido tomar distancia”, escribió el exfutbolista en su publicación, confirmando el fin de su relación con Peralta
Rojas reconoció que poner punto final a una historia tan extensa no es sencillo, sobre todo por las experiencias, los sueños y los desafíos que compartieron a lo largo de los años.
“No es fácil cerrar esta etapa tan importante de nuestras vidas. Fueron años de crecer juntos, de compartir sueños, superar dificultades y construir lo más hermoso que tenemos: nuestros hijos y nuestra familia”, expresó.
La pareja tiene dos hijos en común, Bautista y Borja, quienes seguirán siendo el principal vínculo entre ambos en esta nueva etapa.
Aunque el anuncio marca el cierre de su matrimonio, el mensaje del exjugador estuvo cargado de agradecimiento y reconocimiento hacia Patricia, sin entrar en detalles sobre las razones que los llevaron a tomar esta decisión.
Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue el reconocimiento de Pepe Rojas al apoyo que recibió de Patricia Peralta durante su trayectoria como futbolista profesional.
El excapitán de Universidad de Chile destacó los sacrificios personales y profesionales que realizó la periodista para acompañarlo en su carrera, una etapa que implicó compromisos, desafíos y decisiones importantes para la familia.
“Hoy quiero agradecer especialmente a Patty, mi compañera durante estos 19 años”, manifestó el jugador en alusión a su expareja.
En la misma publicación, valoró que ella lo acompañara de manera incondicional y que, en ocasiones, dejara en segundo plano sus propios proyectos para respaldar sus objetivos deportivos. “Gracias por caminar a mi lado, por apoyarme incondicionalmente en mi carrera como futbolista, por dejar muchas veces de lado tu propia carrera como periodista, tus proyectos y tus sueños para acompañarme a cumplir los míos”, agregó.
Patricia Peralta también reaccionó en redes sociales y compartió la publicación de Rojas, replicando así el anuncio de la separación. Sin embargo, antes de hacerlo, publicó una reflexión sobre la lealtad que despertó comentarios entre sus seguidores.
“Día 326 de 365. La vida me ha enseñado que no puedes controlar la lealtad de alguien, las personas son lo que ellas quieren ser, no importa lo que tú seas para ellas”, decía el mensaje difundido por la periodista.
La publicación llamó la atención por el momento en que apareció, aunque Peralta no explicó públicamente si sus palabras estaban relacionadas directamente con la separación. Por ello, no es posible establecer una conexión entre esa reflexión y los motivos que llevaron a la pareja a tomar distancia.
La noticia pone fin a 19 años de matrimonio y abre una nueva etapa para ambos, quienes, según las propias palabras de Rojas, mantendrán un vínculo permanente a través de sus hijos.